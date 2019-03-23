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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA)
23.03.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar! Otel sahibi isyan etti

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Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar! Otel sahibi isyan etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 50 kişilik grup, bir otelin sahildeki şezlonglarını söküp attı. Turistlerin gözü önünde yaşanan olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Şezlongları sökülen otelin sahibi Recep Özden, olayın yandaki otelin sahipleri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederek, "Burada yapılan apaçık haydutluk" dedi.

Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi Side turizm bölgesindeki 5 yıldızlı bir otel tarafından yandaki başka bir otelin sahibi E.K. ve oğlu A.K. hakkında sahildeki plajın işgal edildiği ve şezlonglarının kaldırılarak gelişigüzel şekilde atıldığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Daha önce de iki otel arasında zaman zaman sorunlar yaşandığı belirtilen suç duyurusunda, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında E.K. ve A.K. ile kim olduğu bilinmeyen yaklaşık 50 kişilik bir grubun sahile geldiği, burada otele ait şezlongları bulunduğu yerden kaldırarak, başka yere attığı, bu sırada plajdaki otelin güvenlik görevlisinin telefonla olayı otel yetkililerine haber verdiği belirtildi.

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar Otel sahibi isyan etti
OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Görüntülerde sahilde yürüyüş yapan turistlerin gözleri önünde plaja inen kalabalık grubun, şezlongları bulundukları yerlerden sökerek yan tarafa attığı, bu sırada yoldan geçen turistlerin dönüp yaşananları izlediği yer aldı.

Olayı cep telefonuyla görüntülemeye çalışan güvenlik görevlisinin üzerine gruptan 8-10 kişinin yürüdüğü, aynı gruptan bazılarının da bunları uzaklaştırdığı görüldü.

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar Otel sahibi isyan etti

'BİZİ PÜSKÜRTMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR'

Otel sahibi Recep Özden, olay günü Antalya'ya gittiğini belirterek, "Yolda otel müdürlerimden telefon geldi. 'Burayı 40- 50 kişiyle bastılar. Şezlonglarımızı söküyorlar, kendi şezlonglarını yerleştiriyorlar' dedi. Oysa henüz sezon başlamadı. Sırf bizi buradan püskürtmek için uğraşıyorlar. Bizim otelimiz 1997 yılından beridir faaliyette" dedi.

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar Otel sahibi isyan etti

'TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLDU'

Diğer otelin kaçak olduğunu ve belediyenin yerini işgal ettiğini öne süren Recep Özden, turizm sezonu öncesinde yaşanan olayın en çok turizme sekte vuracağını kaydetti. Recep Özden, "Burada yaşananların hepsi yürüyüş yapan turistlerin gözü önünde oldu. Kalabalık gruptan bazılarına, bizim arkadaşlarımız bellerindeki silahı görünce müdahale edememiş. Her şey yasayla, yönetmeliklerle belliyken, burada yapılan apaçık bir haydutluk" diye konuştu.

Turistlerin gözü önünde şezlongları söküp attılar Otel sahibi isyan etti

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