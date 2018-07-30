Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu
Muğla’nın Bodrum İlçesi'nden yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışırken bindikleri lastik bot batan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar ölümle burun buruna geldi. Kaçak göçmenlerin yardımına o sırada bölgeden geçen günübirlik tur teknesi yetişti. Tekneden denize atlayan tekne personeli 1’i hamile kadın 10 Suriyeli kaçağı boğulmak üzereyken kurtardı. Turistler ise Ege denizinde gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Turgutreis Alihoca burnundan 5 metrelik lastik bota binen 3 Suriyeli 7 Iraklı kaçak göçmen kıyıdan yaklaşık bir mil açıldıktan sonra battı. Lastik botun su alarak batmasıyla ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayan kaçakların imdadına o sırada bölgeden geçen günlük tur teknesi olan "Amiral Turgutreis"de bulunan turistler ve tekne personeli yetişti.
Aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının olduğu kaçaklar tur teknesi personeli ilk olarak denize can simidi attı. Daha sonra denize atlayan tekne personeli ölümle burun buruna gelen kaçakları kurtararak tekneye çıkardı.
TURİSTLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Tur teknesinde bulunan turistler yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Ölümle burun buruna gelen kaçakların kurtarılmasına şahit olan yerli ve yabancı turistler büyük şok yaşadı.
Kaptan Vakkas Dost denize teknede bulunan can simitlerini attı. Tekne personellerinden Sercan Koca ve Yunus Durmaz ise denize atlayarak kaçak mültecileri denizden çıkardı. Denizde yardım isteyen mültecilerin bağırışları ve çocukların ağlamaları yürekleri dağladı.
SÖRFÇÜ SANDILAR
Denizde günü birlik tur yaptıktan sonra limana dönerken karşılaştıkları olayı anlatan tekne personeli Sercan Koca hiç tereddüt etmeden denize atladığını ifade ederek “Teknede seyir halinde gidiyorduk, bölgeye doğru bir baktık insanlar var suyun içinde. İlk önce sörfçü falan sandık ama yaklaştığımız zaman onların hani suda boğulmamaya çalıştıklarını fark ettik, çocukları fark ettik. O an gördük tabi biz de çok üzüldük, çok büyük bir panik vardı, can pazarı vardı gerçekten. Yaklaşınca hemen suya atladım direk çocukları görünce ağlıyorlardı, çok üşümüşlerdi, donmuşlardı zaten. Tekneye aldıktan sonra gördük hallerini, baya üzüldük. 10 kişi varlardı, hepsini teker teker aldık hatta aldıktan sonra eşyalarını falan aldık. Çok üzüldük yani çok kötü bir görüntüydü ama sağ salim onları çıkarttığımız için gerçekten yani sonunda mutlu olduk. Sonra polisimize Sahil Güvenliğimize teslim ettik” ifadelerini kullandı.
Çocukları kurtaran tekne personeli Yunus Durmaz ise yaşadığı anları şöyle anlattı “Çok korkmuştu, ben ufak bir kız çocuğu vardı onu aldım. Onu getirirken annesine sesleniyordu anne anne diye. Ben onu anlıyordum çünkü annesi de Türkçe biliyordu, 'Önce çocuğumu alın, çocuğumu kurtarın, benim için önce çocuğum önemli' dedi.
O şekilde önce çocuğu getirdim ben tekneye sonra çocuk hala duyuyordum sesini, kız çocuğuydu, hala annesine annesine kavuşmak için annesinin yanına gitmek için çaba gösteriyordu benim kucağımda. O şekilde annesini aldıktan sonra herkes sordum, başka bir insan var mı, aranızda başka bir sizden başka biri var mı? Diye sorduktan sonra hiç kimse yok dedi bizde rahatladık. Bu şekilde teknemize herkes düzenli bir şekilde aldık getirdik. Sonrada herkes mutluydu, sularını verdik, içti rahatladılar. Biraz karınları açtı yemekte verdik. Bu şekilde limana getirdik Sahil Güvenlik Komutanlığı geldi bizden teslim aldı” ifadelerini kullandı.
Tekne Kaptanı Vakkas Dost’da ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ve sağ salim, Türk Sahil Güvenlik Ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.
Tekneye alınan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar Turgutreis Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi.
Burada sağlık durumları kötü olan hamile kadın ile bir erkek 112 acil sağlık ambulansları ile Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle