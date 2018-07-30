Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTuristler gördükleri manzara karşısında şoke oldu
GeriGündem Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu 
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İHA
30.07.2018 - 20:09, Son Güncelleme:

Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu 

Muğla’nın Bodrum İlçesi'nden yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışırken bindikleri lastik bot batan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar ölümle burun buruna geldi. Kaçak göçmenlerin yardımına o sırada bölgeden geçen günübirlik tur teknesi yetişti. Tekneden denize atlayan tekne personeli 1’i hamile kadın 10 Suriyeli kaçağı boğulmak üzereyken kurtardı. Turistler ise Ege denizinde gördükleri manzara karşısında şok oldu. 

Turgutreis Alihoca burnundan 5 metrelik lastik bota binen 3 Suriyeli 7 Iraklı kaçak göçmen kıyıdan yaklaşık bir mil açıldıktan sonra battı. Lastik botun su alarak batmasıyla ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayan kaçakların imdadına o sırada bölgeden geçen günlük tur teknesi olan "Amiral Turgutreis"de bulunan turistler ve tekne personeli yetişti. 

Aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının olduğu kaçaklar tur teknesi personeli ilk olarak denize can simidi attı. Daha sonra denize atlayan tekne personeli ölümle burun buruna gelen kaçakları kurtararak tekneye çıkardı. 

Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

TURİSTLER BÜYÜK ŞOK YAŞADI 

Tur teknesinde bulunan turistler yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Ölümle burun buruna gelen kaçakların kurtarılmasına şahit olan yerli ve yabancı turistler büyük şok yaşadı.

Kaptan Vakkas Dost denize teknede bulunan can simitlerini attı. Tekne personellerinden Sercan Koca ve Yunus Durmaz ise denize atlayarak kaçak mültecileri denizden çıkardı. Denizde yardım isteyen mültecilerin bağırışları ve çocukların ağlamaları yürekleri dağladı. 

Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

SÖRFÇÜ SANDILAR 

Denizde günü birlik tur yaptıktan sonra limana dönerken karşılaştıkları olayı anlatan tekne personeli Sercan Koca hiç tereddüt etmeden denize atladığını ifade ederek “Teknede seyir halinde gidiyorduk, bölgeye doğru bir baktık insanlar var suyun içinde. İlk önce sörfçü falan sandık ama yaklaştığımız zaman onların hani suda boğulmamaya çalıştıklarını fark ettik, çocukları fark ettik. O an gördük tabi biz de çok üzüldük, çok büyük bir panik vardı, can pazarı vardı gerçekten. Yaklaşınca hemen suya atladım direk çocukları görünce ağlıyorlardı, çok üşümüşlerdi, donmuşlardı zaten. Tekneye aldıktan sonra gördük hallerini, baya üzüldük. 10 kişi varlardı, hepsini teker teker aldık hatta aldıktan sonra eşyalarını falan aldık. Çok üzüldük yani çok kötü bir görüntüydü ama sağ salim onları çıkarttığımız için gerçekten yani sonunda mutlu olduk. Sonra polisimize Sahil Güvenliğimize teslim ettik” ifadelerini kullandı. 

Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Çocukları kurtaran tekne personeli Yunus Durmaz ise yaşadığı anları şöyle anlattı “Çok korkmuştu, ben ufak bir kız çocuğu vardı onu aldım. Onu getirirken annesine sesleniyordu anne anne diye. Ben onu anlıyordum çünkü annesi de Türkçe biliyordu, 'Önce çocuğumu alın, çocuğumu kurtarın, benim için önce çocuğum önemli' dedi.

O şekilde önce çocuğu getirdim ben tekneye sonra çocuk hala duyuyordum sesini, kız çocuğuydu, hala annesine annesine kavuşmak için annesinin yanına gitmek için çaba gösteriyordu benim kucağımda. O şekilde annesini aldıktan sonra herkes sordum, başka bir insan var mı, aranızda başka bir sizden başka biri var mı? Diye sorduktan sonra hiç kimse yok dedi bizde rahatladık. Bu şekilde teknemize herkes düzenli bir şekilde aldık getirdik. Sonrada herkes mutluydu, sularını verdik, içti rahatladılar. Biraz karınları açtı yemekte verdik. Bu şekilde limana getirdik Sahil Güvenlik Komutanlığı geldi bizden teslim aldı” ifadelerini kullandı. 

Turistler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Tekne Kaptanı Vakkas Dost’da ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ve sağ salim, Türk Sahil Güvenlik Ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Tekneye alınan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar Turgutreis Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi. 

Burada sağlık durumları kötü olan hamile kadın ile bir erkek 112 acil sağlık ambulansları ile Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.07.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dışişleri Bakanlığı: Hadlerini aşmasınlar

Adnan Oktar ve grubunun 122 internet sitesi kapatıldı .

Küçük çocuğun korkunç ölümü

Koyunun sütü azalınca şüphelendi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu