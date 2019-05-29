Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır? Turistik Doğu Ekspresi sefer saatleri
'Turistik Doğu Ekspresi' ilk seferine başladı. Mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması, daha iyi hizmet sunulması ve iç turizmin artırılmasına yönelik olarak, Ankara-Kars-Ankara arasında turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi konuldu. Peki, Turistik Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışması sonucu 'Turistik Doğu Ekspresi' seferleri başladı. Bu nostaljik hatta seyahat etmek isteyen vatandaşlar, nasıl bilet alınacağını ve sefer saatlerini sorguluyor. İşte, Turistik Doğu Ekspresi hakkında tüm detaylar…
Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara'dan saat 19.55'te, Kars'tan saat 23.55'te hareket edecek.
NERELERDE DURACAK?
Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek.
KAPASİTE 120 KİŞİ
Ankara-Kars arasındaki parkurunu, 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor.
Tamamı yataklı vagondan oluşan tren 120 yolcuya kadar hizmet verebilecek. Bilet fiyatı ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.
KARS'TA NELER YAPILIR?
Trenle uzun sürmesine rağmen keyifli bir yolculuğun ardından Kars'a ulaşan yerli ve yabancı turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Ani Örenyeri gibi tarihi ve turistik mekanları gezip kaz eti gibi yöresel yemeklerden tatma imkanı buluyor.
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