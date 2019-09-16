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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tunus’ta seçimlere katılım düşük

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Tunus’ta seçimlere katılım düşük

Arap Baharı’nın fitilinin ateşlendiği Tunus’ta halk dün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için sandık başına gitti.

7 milyon 155 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 13 bin sandıkta oy kullanıldı. İkisi kadın 24 adayın yarıştığı seçimler için ülkede 6 bin kadar uluslararası gözlemci bulunuyor. Kesim olmayan rakamlara göre seçimlere katılım yüzde 35’te kaldı. Oy verme işlemlerinin yapıldığı merkezlerde, özellikle gençlerin seçime ilgi göstermediği görüldü. Seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50’den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek. Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İkinci turun 3 Kasım’dan önce yapılması gerekirken, 6 Ekim’de de parlamento seçimi yapılacak.

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