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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur Ergan
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tünel kıskacı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Tünel kıskacı

Fırat Nehri’nin batısındaki Menbiç’te dün TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) hareketliliği düşük seviyede sürerken Fırat’ın doğusunda ise şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk topçusu Resulayn’daki terör mevzilerini gün boyunca vurdu. İlçe merkezi yakınlarında SMO unsurlarıyla teröristler arasında çok şiddetli çatışmalar oldu. Çatışmaların özellikle teröristlerin kıstırıldığı ilçedeki tünellerde yaşandığı bildirildi.

ABD’nin çekilmesi sonrası Rusya desteğiyle Suriye ordusunun girdiği Menbiç’in kırsal kesimlerinde konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının hareketliliği dün düşük seviyeye indi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre Esad’a bağlı rejim birlikleri ise Menbiç’te tam konuşlanmayı büyük ölçüde tamamladı. TSK ve SMO unsurlarının yakınında bulunan Sacur Çayı bölgesinin de Suriye ordusuna geçtiği ve bölgenin en önemli yerleşim merkezi olan Refahiye köyüne de Suriye bayrağı çekildiği bildirildi. Menbiç’in dışında Fırat’ın doğusunun güney kesimlerinde de Esad güçleri yayılmaya başladı.

ESAD GÜÇLERİ KOBANİ’DE

Tünel kıskacı

Rejim birliklerinin bölgenin güneyindeki kırsal kesimin batı-doğu ekseninde kendisi için ‘güvenlik hattı’ kurmaya başladığı ileri sürüldü. Bu kapsamda Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa’da da hâkimiyetin Suriye ordusu ve Rus birliklerinde olduğu belirtildi.  Resulayn’ın güneydoğusunda bulunan Haseke’nin batı kırsalından geçen M4 karayolunun Tel Tamer mevkisinde Suriye ordusunun kontrol noktası kurduğu, Tel Tamer’in kuzeybatı kırsalındaki Ahibeş, Lilan ve Tavila köylerinin de Esad güçlerine geçtiği bölgeden gelen haberler arasında yer aldı. Akşam saatlerinde ise Esad güçleri ve Rus askerleri, stratejik önemdeki Ayn el-Arap’a (Kobani) girdi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins ise “Koalisyon güçleri, Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmeye devam ediyor. Lafarge Çimento Fabrikası’nı, Rakka ve Tabka’yı boşalttık” açıklaması yaptı.    

TERÖR MEVZİLERİNE GÜN BOYU ATIŞ

Tünel kıskacı

Barış Pınarı harekâtının dördüncü gününde kent merkezi ele geçirilen ilk yer olan, Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’ın özellikle ilçe merkezinin güney kesimi ile yine aynı yöndeki kırsal kesimlerinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Obüs ve top atışları, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA), ağır makineli silahların sesleri Türkiye tarafından net şekilde duyuldu. Türk topçusu Resulayn’daki terör mevzilerini gün boyunca vurdu. İlçe merkezi yakınlarında SMO unsurlarıyla teröristler arasında çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmaların özellikle teröristlerin ilçede inşa ettikleri yeraltı tünellerinde yaşandığı öğrenildi. Ev, ev devam eden çatışmaların öğleden sonra doğuya doğru genişlediği belirtildi. Güvenlik kaynakları, Resulayn’da gizlenen 6 keskin niAşancının etkisiz hale getirildiğinin değerlendirildiğini, iki PYD/YPG’li teröristin de teslim olduğu bilgisini verdi. Tel Abyad’da ise teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imhasına yönelik meskûn mahal operasyonları devam etti. Tel Abyad merkezinin tamamının kontrol edildiği ve yürütülen çalışmalarda tespit edilen çok sayıda tuzaklanmış patlayıcının yanı sıra tünel ve sığınağın da imha edildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekâtta etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını 653 olarak açıkladı. Bölgeye sevkıyat da sürdü. Önceki geceden itibaren Türkiye’nin farklı birliklerinden sevk edilen zırhlı araçlar ile Suriye’den yola çıkan SMO unsurları, harekâtın sürdüğü Resulayn ile Tel Abyad bölgesine yönlendirildi.

TÜNEL EĞİTİMİ AMERİKA’DAN

Tünel kıskacı

ABD’nin Suriye’deki kuvvetlerinin, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon yapma ihtimaline karşı PKK/YPG terör örgütüne hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı. Amerikan Foreign Policy dergisinin ABD’li askeri yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye’nin Afrin’de PKK/YPG terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı harekâtından sonra örgütün, Fırat’ın doğusuna yönelik muhtemel bir operasyona karşı devasa bir tünel ağı inşa ettiği ifade edildi.

DERİNLİKLİ SAVUNMA TAKTİKLERİ

Örgütün bu tünelleri, hava operasyonlarına karşı alan savunması yapmak ve en azından Rusya gibi konvansiyonel bir güç yetişene kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) karşı dayanmak amacıyla inşa ettiği belirtildi.

ABD kuvvetlerinin bu tünellerde, muhtemel bir Türkiye müdahalesi durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimleri verdiği, ABD askerlerinin PKK/YPG terör örgütünü ayrıca ‘derinlikli savunma’ taktikleri konusunda eğittiği kaydedildi. ABD, YPG/PKK’nın Resulayn ve Tel Abyad arasındaki bölgede askeri siperlerini yıktığını iddia etmişti.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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