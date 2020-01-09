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Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor

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Tunceli'de kayıp üniversiteli Gülistan'ı, SAK timi de arıyor

TUNCELİ'de 5 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de katıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, Pazar günü sabah saatlerinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi kızlarına ulaşamayınca kente geldi. Ailenin başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı. 

Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Diner Köprüsü yakınlarında Gülistan Doku'nun son olarak görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı. 3 gün önce baraj gölünde polis, jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına bu sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi de katıldı.

Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku ile üniversite arkadaşları arama çalışmalarının yapıldığı bölge geldi. Arama çalışmalarının takip eden anne Bedriye Doku ile ablası Aygül Doku zaman zaman fenalık geçirdiği görüldü. 

Bölgeye gelen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, arama çalışmasını yürüten yetkililerden bilgi aldı. Doku'nun ailesiyle de görüşen Başkan Maçoğlu, arama çalışmaları için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tuncelide kayıp üniversiteli Gülistanı, SAK timi de arıyor

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