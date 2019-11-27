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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tunceli’de kadınlara özel gün izni

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Tunceli’de kadınlara özel gün izni

Tunceli Belediyesi, kadın çalışanlarına her ayın belli bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı aldı.

Belediye Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun, kadın çalışanlara regl izni verme kararı aldığı, bu konuda Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve kadın çalışanların protokol imzaladığı belirtildi. Açıklamada, “Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmışlarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadınlar kadın çalışanlarımıza her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı almış bulunmaktayız. Benzer kararların çalışma alanlarında artması ve daha ileriye taşınması için çaba harcayacağımızı belirterek bu çalışmaların artmasını dileriz” ifadesi kullanıldı. 

Tunceli’de kadınlara özel gün izni

 ‘KARAR OLUMLUDUR’

Tunceli Belediyesi’nin kararının yerinde olduğunu söyleyen Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, şöyle konuştu:
“Karar olumludur, doğrudur. Türk toplumunun kadın ve erkeğin fizyolojik durumlarından kaynaklanan sorunlara alışması lazım. Bununla ilgili baskı unsuru olabilecek konuları artık arkada bırakmamız lazım. Bu gün yaşadığımız kadın cinayetlerinin ya da çocuk istismarları temelinde de bu bilgisizlik, cehalet ya da yanlış bilginin asırdan bu taraflara gelen aktarılmasıyla oluştuğuna inanıyorum ben. Alınan kararı destekliyorum. Bu kararların uygulamada fikir değiştirmesi lazım. Sahada etkisi lazım. Tabiki bu kararlar uygulansın, bu kararlar konuşulsun. Bu kadının üremesiyle ilgili bir bedensel olaydır. Bu olayın da utanılacak, gizlenecek, üzeri örtülecek durumu yoktur. Bunları konuşalım. Biz konuştukça çağdaşlaşıyoruz. Çağdaşlaştıkça aslında ‘ayıptır, günahtır’ söylemlerinden, yani cehalletten uzaklaşıyoruz. Bütün mesele bu aslında.”

‘ÖRNEK ALINMALI’

Tunceli Belediyesi’nin kararının diğer yerel yönetimler tarafından örnek alınması gerektiğini söyleyen Kadın Adayları Destekleme Derneği Genel Başkanı Nuray Karaoğlu ise sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı uygulamalar kadının hayatına dokunacak ve onların yaşamlarını kolaylaştıracak önlemlerin uygulamaların pratiğe geçmesi, kadının önceliklerine dikkat etmeleri, kadınların iş hayatında daha rahat olmalarını sağlayacak. Dolayısıyla aslında alınan bu önlemler toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bakış açısıyla alınmış demektir. Bunu başarılı bir uygulama örneklerinden biri olarak görüyorum. Bu ve benzeri uygulamaların bütün yerel yönetimlere örnek teşkil etmesini diliyorum.”

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