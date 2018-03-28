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    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında

    AA
    28.03.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Edirne'de taşkın alanını genişleten Tunca Nehri'nin yayılımı sürüyor.

    DSİ ölçümlerine göre, Tunca Nehri'nin debisi 24 saatte 38 metreküp/saniye artışla 308 metreküp/saniyeye yükseldi.  Debinin yükselmesi nedeniyle taşkından etkilenen alanlar da arttı.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altındaİki Köprüarası mevkisinde, nehir kenarındaki iki tesise su girdi. Gözleri kapanan Tunca Köprüsü'nün kent merkezindeki girişine de nehir suyu ulaştı. Özellikle küçük araçların köprüden geçişte zorlandığı, bazı araçlar ise suda mahsur kaldığı görüldü.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altındaTarihi köprüler su altında

    Taşkının etkilerinin en net gözlemlendiği yerlerden bir olan Sarayiçi adasında da nehrin yayılım alanı genişledi. Nehir suyu çevreye yayılmaya devam ediyor.
    Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği, Saray Mutfağı, Kırkpınar Er Meydanı ve Tavuk Ormanı su altında bulunuyor.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altındaTarihi taş köprülerden Adalet Kasrı'nın önündeki Fatih Köprüsü ve Yalnızgöz Köprüsü gözlerinin dolması ve çevresinden akan suyun köprü içine girmesi nedeniyle su altında kaldı.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında
    Köprüler suyla dolmaları nedeniyle trafiğe kapalı tutuluyor.  Nehir kenarındaki yerleşim yerlerinden Değirmenyeni köy sakinlerinin de DSİ'nin aldığı set önlemlerine rağmen debinin yükselmesi nedeniyle tedirgin bekleyişi sürüyor.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında
    Değirmenyeni köyüne giden yolun 3 noktasında, nehir suyu yoldan akışını sürdürüyor. Köye alternatif yollardan ulaşılırken, DSİ'nin dün sedde yaptığı alanlara nehir suyu baskı yapmaya devam ediyor.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında
    Meriç'teki durum

    Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nin debisi de 24 saatte 327 metreküp/saniye yükselerek 1327 metreküp/saniye seviyesine yükseldi.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında
    Nehir kenarındaki işletmelerden bazıları önlem aldı. DSİ, Meriç Köprüsü'nün gözlerini tıkayan kütük ve dal parçalarını ara ara temizliyor.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında
    En son 3 yıl önce taşan Meriç'in debisi, 2015 yılında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 2 bin 149 metreküp/saniye ölçülmüştü. Artışa bağlı olarak yaşanan taşkında, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmış, askeri araçlarla taşınan vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş ve acil durumlarda askeri helikopterler devreye girmişti.

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında

    Tunca Nehri taştı... Tarihi köprü sular altında



    Meriç Nehri'nin tabanındaki kum seviyesinin artması nedeniyle önceki yıllardaki su seviyesine ulaşmadan da taşkın yaşanabileceği belirtiliyor.

    Etiketler: Edirne , sel , NoMobil , gündem
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