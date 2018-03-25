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    Tunca Nehri taştı... Kırkpınar Er Meydanı sular altında

    Hürriyet Haber
    25.03.2018 - 09:34 | Son Güncelleme:

    Tunca Nehri'nin taşması nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı sular altında kaldı.

    Son yılların en yüksek debilerinden birinin ölçüldüğü Tunca Nehri'nin yatağının darlaştığı Sarayiçi mevkisinde taşkın oldu. DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 214 metreküp/saniyeye yükseldi.

    Sarayiçi adasını çeviren iki koldan yayılan nehir, buranın tamamına yakınını su altında bıraktı.

    Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu; Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi. Bölgeye yakın tarım alanları da sular altında kaldı.

    Tunca Nehri taştı... Kırkpınar Er Meydanı sular altında

    Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi Fatih, Kanuni köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

    Tunca Nehri'nin karıştığı Meriç Nehri'nde de debide yükseliş sürüyor.

    Seviyesi oldukça yükselen nehrin debisi de 875 metreküp/saniyeye yükseldi.

    Etiketler: kırkpınar er meydanı , NoMobil , gündem
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