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    Tüm davaları geri çekti

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    Doğan Medya Grubu’nu, Demirören Grubu’na devreden Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, haklarında manevi tazminat davası açtığı basın mensuplarına davalarını geri çekti.

    Aydın Doğan, davaların geri çekilmesi için gerekli talimatı verdiğini açıkladı. Doğan’ın yaptığı açıklamada şöyle denildi: “40 yıllık gazetecilik hayatıma nokta koyarken, bütün gazeteci ve çalışma arkadaşlarıma veda edip helalleşmiş bulunuyorum. Bu duygular içinde, yazıları ve söylemleri nedeniyle haklarında manevi tazminat davası açmış olduğum basın mensuplarıyla da helalleşmek istiyorum. Hiçbir basın mensubu ile davalı kalmak istemediğimden, basın mensuplarına karşı açtığım tüm manevi tazminat davalarından feragat ettiğimi ve avukatlarıma bu dava dosyalarını geri çekmeleri hususunda gerekli talimatı verdiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Dilerim ki onlar da haklarını helal ederler.”

    Etiketler: doğan medya grubu , gazetehaberleri , gündem
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