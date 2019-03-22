Tuhaf kazalar günü! Parktan caddeye eze eze...
Beyazıt’ta gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen bir halk otobüsü, metreler boyunca yaya yolu ve otopark alanında ilerledi. 3 kişiye çarparak yaralayan halk otobüsü park halindeki 12 araca çarptı. Otopark çıkışındaki duvara asılı kalarak duran otobüsün şoförü Yüksel K. “Gaz pedalı takılı kaldı” dedi.
İstanbul’da özel halk otobüsü kazalarına bir yenisi daha eklendi.
Dün sabah saatlerinde 91E sefer numaralı Beyazıt-Göztepe (Bağcılar) hattında çalışan Yüksel K. idaresindeki özel halk otobüsü, Ordu Caddesi üzerinde Aksaray yönünden Beyazıt’a doğru geliyordu. Otobüs şoförü Yüksel K. manevra yaparak otobüs duraklarının bulunduğu alana girdi. Yüksel K. yolcu almak için kapıları açtı. Yolcu bindiği sırada otobüs aniden hareket ederek hızlandı. Sürücü, 10 metre ilerledikten sonra direksiyonu Beyazıt Meydanı’na çıkan yaya yoluna doğru çevirdi. Otobüs ilk önce bir kaldırımı aştı. Kaldırımda yürüyen 3 kişiyi altına aldı. Hızını arttırarak yaya yolundaki 6 merdiveni de geçti. Daha sonra sürücü direksiyonu İSPARK alanına doğru kırdı.
Halk otobüsü, park girişindeki demir bariyeri yıktı ve 12 araca çarparak ilerledi. Hızını alamayan otobüs, 110 metre sonra otopark çıkışında bulunan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvarın üzerinden geçti. Araçları önüne alan otobüsün arka tekerlekleri, duvarın üzerinde asılı kaldı. Otobüs duvara takılmasaydı 4 metre sonra tramvay hattına girecekti. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaralılardan birinin Çin vatandaşı, turist Cuichan Zhou (65) olduğu öğrenildi. Kaza sırasında otobüste iki yolcu olduğu öğrenildi. Yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi bir sürücüyle tartışıp hızla hareket ettiğini iddia ederek “Merdivenlerden tırmanarak araçların bulunduğu bölüme uçtuk” dedi.
HAFIZA KARTI İNCELENECEK
İnceleme yapmak için olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise aracın yolcu alma işlemi sırasında gaz pedalında meydana geldiği düşünülen bir arızadan dolayı kazanın oluştuğunu belirtti. Otobüsün kamera ve teknik kayıtlarının arşivlendiği hafıza kartı incelenmek üzere söküldü. Kazada ağır hasar alan 12 araç için tutanak hazırlandı. Kaza sonrası sürücü Yüksel K. gözaltına alındı. Yüksel K.’nın “Gaz pedalı takılı kaldı, kontrolü sağlayamadım” dediği öğrenildi.
Olayın görgü tanığı Mehmet Öztekin, “Durakta biraz yavaşladı, sonra birden hızlandı. Kaldırıma doğru sürdü, merdivenleri çıktı, insanlara çarptı” dedi. Bir başka görgü tanığı ise şunları söyledi: “Otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi.”
20 İHLALİ VAR
Otobüs şoförü Yüksel K.’nın 2000 yılından beri 20 trafik cezası aldığı belirlendi. Cezaların 5’inin kırmızı ışık ihlali, diğerlerinin de trafik işaret ve levhalara uymamak ile muayenesiz araç kullanmak olduğu belirtildi. İETT’den verilen bilgiye göre, şoför sertifikalı olup suçlu bulunduğu takdirde toplu taşıma sertifikası iptal edilecek.
BACAKLARI KOPTU
Otobüs kaza anında önce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı’nda ders vermeye giden öğretim görevlisi Dr. Mine Sarsağ Gümüş’e (56) çarptı. İki bacağının koptuğu belirtilen Gümüş ameliyata alındı.
Kendisi ölümden döndü
EŞİNİ KAZADA KAYBETTİ
Gümüş’ün yeğeni Mert Sarsağ “Halam hayat dolu bir insandı. . Halam ve eniştem Cevat Gümüş 2015 yılında Bodrum’a tatile giderken zincirleme trafik kazası geçirdi. Eşi vefat etti. Kendisi yaralı kurtuldu. Çocukları yoktu. Aylarca hastanede yattı. Güçlü bir insandı. Tekrar hayatına geri döndü” dedi.
2- SAĞ ÇIKTILAR
Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu’nda meydana gelen kazada, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 TD 487 plakalı otomobil, Park Orman Kavşağı’nda önünde ilerleyen 34 KHJ 23 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolden çıkan 34 KHJ 23 plakalı otomobil üst geçitten yola düştü. Kazada 2 otomobilde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından otomobillerden çıkarılıp, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada üst geçitten düşen otomobil kullanılamaz hale gelirken, karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yapıldı.
3- FIRLADIKLARI ARACIN ALTINDA KALDILAR: ABLA KARDEŞ ÖLDÜ
KOCAELİ’nin İzmit Sanayi Mahallesi D-130 Yanyol mevkisinde dün sabah, Ahmet Yiğit (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yanyol girişindeki tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken Ahmet Yiğit ve yanındaki ablası Emine Yiğit (31) dışarı fırladı. Yiğit kardeşler kendi etrafından dönen otomobilin altında kaldı. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde abla ve kardeşinin öldüğü saptandı. (DHA)
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