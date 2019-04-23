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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.04.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Tuğla fabrikasında korkunç ölüm!

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Tuğla fabrikasında korkunç ölüm!

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde tuğla fabrikasında eleme makinesinde sıkışan taşı almaya çalışan Şerif Alan (42), üzerine kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde Çaycuma’ya bağlı Filyos Beldesi’nde bulunan tuğla fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre fabrikada kum eleme çalışması sırasında eleme ızgarasına taş sıkıştı. Fabrikada işçi olarak çalışan Şerif Alan, ızgaraya sıkışan taşı çıkartmak istedi. Bu esnada ayağını ızgaraya kaptıran Şerif Alan, mahsur kaldı. Üzerine toprak kayan işçi tonlarca toprağın altında kaldı. Fabrika çalışanları Şerif Alan'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Fabrika yönetiminin haber vermesi üzerine 112 Acil ve AFAD ekipleri geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından işçinin cansız bedeni toprağın altından çıkarıldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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