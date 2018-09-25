Şoke eden sözler! 'Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriŞoke eden sözler! 'Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim'
GeriGündem Şoke eden sözler! 'Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cavit AKGÜN/DHA
25.09.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Şoke eden sözler! 'Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şoke eden sözler! 'Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim'

Muğla'da, kendisi gibi üniversite öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K.'yi (23) 'kıskançlık' yüzünden çıkan tartışmada, karnından bıçakla yaralayıp, dalağını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Hüseyin Güney'in (27) yargılanmasına başlandı. Duruşmada olayı anlatan Güney, "Elimdeki bıçağın Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim" derken, Tuğçe K. ise "Elini cebine attı. 'Al bunu, ya sen kendini öldür ya da ben kendimi öldüreceğim' dedi. Karın bölgemin üst tarafından kan aktığını gördüm" dedi. 

Olay, temmuz ayında, Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında yürüyüş yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hüseyin Güney ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Tuğçe K. arasında, iddiaya göre, 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin Güney, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Tuğçe K.'nin karnına sapladı. Yaralanan Tuğçe K., kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Tuğçe K., ilk yapılan müdahalenin ardından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Tuğçe K.'nin dalağı alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Güney, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Tutuklu sanık Hüseyin Güney hakkında, Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'vasıflı bıçakla yaralama' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tuğçe K.'nin yakınları ise davanın ağır ceza mahkemesinde değil de asliye ceza mahkemesinde görülmesine tepki gösterdi.

'EVLENME TEKLİFİ EDECEKTİM'

Davanın ilk duruşması görülürken, okulundan kaydı silinen sanık Hüseyin Güney ile mağdur Tuğçe K. ve avukatlar, ilk celsede mahkemede hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından olayı anlatan tutuklu sanık Hüseyin Güney, "Ramazan ve Kurban bayramları arasında sünnet olduğu için bıçak taşıyordum; ancak cebimdeki bıçağı hiç çıkarmadım. Aramızda laf dalaşı devam ediyordu. 'Aldattıysam ne oldu? Sen de zamanında yapmışısındır, affet' dedi. Ben de ortak arkadaşımız olan Ebru için 'Yanına, konuşmaya gidiyorum' dedim. İzin vermeyince oradan uzaklaşmak için bıçağı cebimden çıkardım. Bir anda ne olduğunu anlamadım. Elimdeki bıçağın Tuğçe'ye denk geldiğini fark etmedim" diye konuştu. 

Birkaç adım yürüdüklerini, bu arada ambulansı aradığını öne süren Güney, "Sürekli kendisini affetmemi istedi. Bu olay olmasaydı 1 hafta sonra evlenme teklifi edecektim" dedi.

'YA SEN KENDİNİ ÖLDÜR YA DA BEN KENDİMİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Tuğçe K. ise mahkemede verdiği ifadede, olayı şöyle anlattı:

"Olay günü arkadaşlarımızla parkta otuyorduk. Bir ara sanık, arkadaşımın biriyle markete alışveriş yapmaya gitti. Arkadaşım döndü, Hüseyin Güney'in nerede olduğunu sordum. 'Yolda bir kızla karşılaştı, onunla konuşuyor' dedi. 15 dakika sonra geldi. Sıkıntılı bir vaziyetteydi. Ne olduğunu sorduğumda, bana 'Ebru ile karşılaştık, evin eşyalarının kaybolması üzerine konuştuk' dedi. Bir süre sonra yanımızda oturan arkadaşlarımız evlerine gitti. Israrla ne olduğunu sorduğumda 'Yaşlı bir adamla berabermişsin, hamileymişsin, çocuğu benim üzerime yıkmak istiyormuşsun' dedi. Bunun doğru olmadığını söyledim. Hayatımda birisinin olup olmadığını sordu. Ayrı kaldığımız süre içerisinde birisinin kısa süreliğine hayatıma girdiğini söyledim. Hüseyin Güney, sinirlenerek yüzüme tokat attı. Gözüme denk geldi. Yürümeye devam ettiğim için sakinleştirmeye çalıştım. Sokak ortasında sıkıntı yaşanmamasını istedim. 'Sakin ol, eve gidince konuşalım, böyle bir şey yok' dedim. Tekrar 2 kez daha tokat attı. Yine sinirlenerek 'Buradan git' dedi. Kendisi durarak elini cebine attı. 'Al bunu, ya sen kendini öldür ya da ben kendimi öldüreceğim' dedi. Karın bölgemin üst tarafından kan aktığını gördüm. Kan kaybetmeye başladığımı fark etmiştim. Çığlık atarak yere düştüm. Bilincimin kapanmaya başladığını hissettim. Yolda yürürken birtakım insanların bize yaklaştığını gördüm. Etraftaki kişilerin 'Ne oldu?' diye sorduklarını duydum. H.G.'nin 'Ben ne olduğunu bilmiyorum, markete alışveriş yapmaya gitmiştim, bu şekilde buldum' diye yanıt verdiğini duydum. H.G. etraftakilerin müdahalelerine rağmen beni kucağına alıp götürmek istedi. Yerimden kalkacak gibi değildim, canım acıyordu. 'Sessiz ol, bağırma' diye beni uyardı. Etrafta tanımadığım birisi yarama tampon yapmaya çalıştı ardından ambulans geldi."

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul otogarında silah sesleri... Yaralılar var

Anne dehşetinde flaş gelişme... İddialar korkunç

İnsafsız gelin sokak ortasında böyle dövdü! Söyledikleri şoke etti

CHP'li vekilin oğlundan flaş açıklama: Haberler asılsız