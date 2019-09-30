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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
30.09.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Tuğçe hayatını kaybetti, erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadesi çıktı: 'Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum'

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Tuğçe hayatını kaybetti, erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadesi çıktı: 'Şaka yaparken yanlışlıkla vurdum'

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Tuğçe Baran'ın (22), evinde tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili genç kızın arkadaşı Emre K. gözaltına alındı. Emre K.'nin polise verdiği ifadede Tuğçe Baran'ı tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tuğçe Baran'ın evinden silah sesini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran'ı başından vurulmuş halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Baran, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tuğçe Baran'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Çevredekilerin silah sesinin ardından bir kişinin evden kaçarak uzaklaştığı bilgisi üzerine polis şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

Kaçan kişinin genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K.'nın, polise verdiği ilk ifadede, "Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe'yle aramızda hiçbir sorun yoktu" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

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