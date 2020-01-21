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Musa KESLER
Haber Giriş: 21.01.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili Başsavcılık’tan son dakika açıklaması

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Tuğba öğretmenin ölümü ile ilgili Başsavcılık’tan son dakika açıklaması

Çankırı'da yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni su borusuna asılı halde bulunan öğretmen Tuğba Açıkgöz ile ilgili başsavcılıktan son dakika açıklaması geldi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı basın organları ve internet haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur.

Tuğba Açıkgöz'ün ası suretiyle ölümü olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cesedin bulunduğu evde, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceme ekibi, gerekli çalışmaları yapmış, delil niteliği taşıyan eşyalara el konulmuştur.

Ceset üzerinde, Cumhuriyet savcısı ve adli tabip ile birlikte yapılan ölü muayenesi sırasında, vücutta her hangi bir darp cebir izine rastlanılmadığı tutanağa geçirilmiş ve herhangi bir kırıktan bahsedilmemiştir.

Ceset, klasik otopsi yapılmak ve ölüm anı ile nedeninin tespiti için, Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, rapor dönüşü beklenilmektedir.

Olayın aydınlatılması için tüm delillerin toplanmasına azami gayret gösterilmekle; soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.

Kamu oyuna saygıyla duyurulur.

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Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı
Tuğba öğretmenin ölümüne soruşturma
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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