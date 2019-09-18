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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.09.2019 - 20:24, Son Güncelleme:

TÜBİTAK Ar-Ge personeli alacak! Başvuru şartları neler?

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TÜBİTAK Ar-Ge personeli alacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 28 Ar-Ge personeli alımı yapılacağını duyurdu. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) bünyesinde istihdam edecek olan personeller Ankara'da görev yapacak. Peki, TÜBİTAK 28 Ar-Ge personeli alımları ne zaman yapılacak? TÜBİTAK başvuru şartları belli oldu mu? İşte, TÜBİTAK personel alımı hakkında detaylar.

TÜBİTAK Resmi Gazete'de personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruya ilişkin koşullar ve başvuru işlemlerine dair detaylar, TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinden takip edilecek. Peki, TÜBİTAK başvuru şartları neler? İşte, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personel alımına dair merak edilen bazı bilgiler.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ankara'da görev yapmak üzere TÜBİTAK 28 Ar-Ge personeli alımı başvuruları 9 Ekim'e kadar yapılabilecek. Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

Müracaatlar, TÜBİTAK'ın İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

- Görüntü İşleme alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. 1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

*Örüntü Tanıma (Pattern Recognition), Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görme (Computer Vision) konularında bilgili olmak. QT, MATLAB, MS Visual Studio, OpenCV, GDAL, GIS/CBS, CUDA, Java, Python, Makine Öğrenmesi konularında bilgi sahibi olmak.

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