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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

TTK (Türkiye Taş Kömürü) personel alımı kura çekilişi ne zaman?

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TTK (Türkiye Taş Kömürü) personel alımı kura çekilişi ne zaman?

TTK (Türkiye Taş Kömürü) 500 personel alımı için ilan yayımlamış, başvuru için verilen süre 10 Mayıs’ta dolmuştu. TTK bünyesinde istihdam edilmek üzere- Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı ‘Pano-ayak üretim işçisi’ için kura çekilişi yapılacak. Peki, TTK (Türkiye Taş Kömürü) personel alımı kura çekilişi ne zaman?

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan;Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacak.

KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda

saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

 

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