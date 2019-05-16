TTK (Türkiye Taş Kömürü) personel alımı kura çekilişi ne zaman?
TTK (Türkiye Taş Kömürü) 500 personel alımı için ilan yayımlamış, başvuru için verilen süre 10 Mayıs’ta dolmuştu. TTK bünyesinde istihdam edilmek üzere- Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı ‘Pano-ayak üretim işçisi’ için kura çekilişi yapılacak. Peki, TTK (Türkiye Taş Kömürü) personel alımı kura çekilişi ne zaman?
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde “Pano-ayak üretim işçiliği” sanatında çalıştırılmak üzere, 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Zonguldak, Bartın ve Karabük İş Kurumu vasıtası ile başvuranlar arasından, Noter tarafından yapılacak olan kura çekimi ile tespit edilmek suretiyle aşağıdaki şartlara haiz olan;Zonguldak ilinden 350, Bartın ilinden 100 ve Karabük ilinden 50 olmak üzere toplam 500 yeraltı “Pano-ayak üretim işçisi” alınacak.
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;
Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,
Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,
Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda
saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.
Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle