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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Toygun ATİLLA - İSTANBUL
19.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

TSK'ya dönüyor

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
TSK'ya dönüyor

Genelkurmay Başkanlığı’nda kripto uzmanı olarak görev yaparken 2012’de FETÖ kumpası ile TSK’dan atılan Yarbay Tamer Karslıoğlu, 7 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Bölge idare Mahkemesi Yarbay Karslıoğlu’nun TSK’dan atılma kararını iptal etti, göreve iadesini onayladı. Karslıoğlu’nun mesleğe dönüş işlemleri başlatıldı.

Yarbay Tamer Karslıoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanlığı’nda (GES) bilişim uzmanı, şifre çözücüydü. Bir word dosyasında adı geçtiği için casusluk şüphesiyle 25 Ekim 2010’da gözaltına alındı. ‘İstanbul askeri casusluk’ soruşturmasının 56 şüphelisinden biriydi. Çoğunluğunu denizci subayların oluşturduğu davanın tek karacı subayıydı.

Yargılama sürerken şüpheliler arasında TSK’dan atılan tek subay da o oldu. 14 Mart 2012’de TSK’dan ilişiği kesildi. 17-25 Aralık sonrasında ‘İstanbul askeri casusluk soruşturması’nın da FETÖ kumpası olduğu anlaşıldı. Ocak 2016’da Tamer Karslıoğlu ile 56 şüpheli beraat etti. Karslıoğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne 2014’te yaptığı başvuru, 3 yıl sonra 6 Eylül 2017’de sonuçlandı.

Anayasa Mahkemesi Yarbay Tamer Karslıoğlu’nun ‘masumiyet karinesinin ihlal edildiğine, hak ihlali yapıldığına’ hükmetti ve mesleğe geri dönüşün önü açıldı. Bu karardan 1 yıl 6 ay sonra Ankara Bölge İdare Mahkemesi de Yarbay Tamer Karslıoğlu’nun mesleğe geri dönüşüne onay verdi.

TSKya dönüyor

SIRA GÖREV YERİNDE

TSK, mahkeme kararının kendilerine ulaşması üzerine Yarbay Tamer Karslıoğlu’nun özlük haklarının iaedesi ile mesleğe geri dönüş işlemlerini başlattı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı resmi bir yazı ile bunu bildirdi. 2012 Mart’ta meslekten atıldığını öğrenen Tamer Karsıoğlu 2019 Mart’ta da mesleğe geri döndüğünde öğrendi. Yarbay Tamer Karslıoğlu görev yerinin belirlenmesinin ardından önümüzdeki günlerde 7 yıl ara vermek zorunda kaldığı mesleğine dönecek.

HÂKİMİN GEREKÇELİ KARARI DOĞRULANDI

YARBAY Tamer Karslıoğlu’nun evinde yapılan aramalarda ele geçirildiği öne sürülen DVD’de hayvan ve çocuk pornografisi görüntüleri bulunmuştu. Tamer Karslıoğlu bu yüzden de ayrıca yargılandı. Israrla DVD’nin kendisine ait olmadığını söyledi. Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi, 2012’de Karslıoğlu’nu beraat ettirirdi. Hâkim, kararın gerekçesinde, DVD’nin Karslıoğlu’nu aşağılayıcı bir suçla itham etmek isteyenlerce konulmuş olabileceğini belirtti. Daha sonra yüzlerce kişinin bilgisayarlarına, CD ve DVD’lere FETÖ’cü polislerce porno görüntüleri koyulduğu tespit edildi.

KUMPASÇILAR ŞİMDİ NEREDE

Davanın ilk savcısı olan dönemin özel yetkili savcısı Fikret Seçen hakkında, FETÖ/PDY’den yakalama kararı çıktı. Seçen, yurtdışına kaçtı.

Davanın duruşma savcısı Celal Kara da Zekeriya Öz ile birlikte yurtdışına firar etti.

Soruşturmayı yürüten dönemin Emniyet Müdürü Nazmi Ardıç yasadışı dinleme ve FETÖ/PDY’den tutuklandı.

Davaya bakan 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Özçelik tutuklandı.

Yarbay Karslıoğlu’nun TSK’dan atılmasına onay veren Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin tüm üyeleri 15 Temmuz’dan sonra tutuklandı.

 

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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