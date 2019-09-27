TSK Güçlendirme Vakfı’ndan Savunma Fonu’na 150 milyon TL
KURULDUĞUNDAN bu yana her sene, gelirinin büyük kısmını Kuvvet Komutanlıklarının projelerinde kullanılmak üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktaran Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) bu yılki desteği 150 milyon TL’yi bulacak.
32. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Vakıf Genel Müdür Vekili Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, asıl gelir kaynaklarının bağışçılar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Vakfın amacı milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle, TSK’nın savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Nakit bağışçı sayımız bugün itibariyle 83 bin 258’e, taşınmaz bağışçımız da 251’e ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün (dün) bizim bayrağımız dalgalandı. Bayrağımızda, ‘Bağışlarınızla daha güçlüyüz’ mesajı yer aldı. Süper Lig’deki takımlar bu hafta sahaya TSKGV’nin pankartıyla çıkacak.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle