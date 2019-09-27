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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

TSK Güçlendirme Vakfı’ndan Savunma Fonu’na 150 milyon TL

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TSK Güçlendirme Vakfı’ndan Savunma Fonu’na 150 milyon TL

KURULDUĞUNDAN bu yana her sene, gelirinin büyük kısmını Kuvvet Komutanlıklarının projelerinde kullanılmak üzere Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktaran Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) bu yılki desteği 150 milyon TL’yi bulacak.

32. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Vakıf Genel Müdür Vekili Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, asıl gelir kaynaklarının bağışçılar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Vakfın amacı milli harp sanayimizin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle, TSK’nın savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Nakit bağışçı sayımız bugün itibariyle 83 bin 258’e, taşınmaz bağışçımız da 251’e ulaştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün (dün) bizim bayrağımız dalgalandı. Bayrağımızda, ‘Bağışlarınızla daha güçlüyüz’ mesajı yer aldı. Süper Lig’deki takımlar bu hafta sahaya TSKGV’nin pankartıyla çıkacak.” 

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