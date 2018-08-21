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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
21.08.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Trump’ı konuşup saldırmışlar

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Trump’ı konuşup saldırmışlar

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 6 el ateş eden sabıkalı Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ın saldırıda kullandıkları araçta alkol aldıkları, ardından saldırıda bulundukları ileri sürüldü. Çelikten ifadesinde, “Son dönemlerde dolar artışı, ABD Başkanı’nın açıklamaları canımızı sıktı, ondan yaptım” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 6 el ateş eden, adam yaralama gibi 3 ayrı suçtan sabıkası bulunan, cezaevinden firar ettiği için de aranan Ahmet Çelikten ile taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama gibi 6 suçtan sabıkası bulunan arkadaşı Osman Gündaş’ın sorgusu devam ediyor.

DOSYA ASAYİŞ’E GEÇTİ
Soruşturmayı artık Terörle Mücadele yerine Asayiş Şube Müdürlüğü yürütüyor. Şüphelilerin, herhangi bir örgütle bağlantıları belirlenemedi. İstihbarat birimleri, saldırganların ‘kaos ve provokasyon’ yapmak için birilerinden talimat alıp almadığı ve bağlantılarının bulunup bulunmadığını araştırırken, şu ana kadar bu yönde bir bulguya ulaşılamadı. Saldırganların cep telefonları ile sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, buradaki bağlantılarına da bakılıyor.

‘AZMETTİREN KİMSE YOK’
Saldırıda kullanılan 9 mm çapındaki ruhsatsız tabanca, başka olaylarda da kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi. Saldırganlardan Ahmet Çelikten’in elçiliğe ateş açtığı, Osman Gündaş’ın ise aracı kullandığı belirlendi. Şüphelilerin kaçtıkları 06 BDP 502 aracın da Gündaş’a ait olduğu saptandı. Ateş eden saldırgan Çelikten’in ilk ifadesinde şunları söyledi:

“Osman’ı arayıp buluştuk. Ardından arabasıyla dolaşıp araçta alkol almaya başladık. Son dönemde dolarda yaşanan kriz, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tehditleri, ABD Başkanı’nın açıklamaları konusunda konuşuyorduk. Alkolün etkisiyle de sinirlenip böyle bir eylem yapmaya karar verdik. Araçta alkol almaya devam ederken elçilik binasının önünden geçerken ateş etmeye karar verdim. Yönlendiren, talimat veren, azmettiren kimse yok. Son dönemde yaşananlara sinirlenerek kendim böyle bir olay yapmaya karar verdim.” Sorguları devam eden şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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