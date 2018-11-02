Trump böyle duyurdu: İlginç paylaşım
ABD yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ABD'nin, İran yaptırımlarından muafiyet tutacağı ülkelere ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, "Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin muafiyet içerisinde olduğu şeklinde ama detayları henüz bize ulaşmadı." dedi. Öte yandan Twitter hesabından konuya ilişkin ilginç bir paylaşım yaptı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konferans bağlantısı yaparak, İran yaptırımlarının, 5 Kasım’dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanacağını bildirdi.
Buna karşın, İran'dan petrol ithalatını kayda değer şekilde düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını kaydeden Pompeo, bu ülkelerin 5 Kasım Pazartesi günü açıklanacağını ifade etti. Pompeo, yaptırımlar açısından Avrupa Birliği'ne hiçbir muafiyet tanınmayacağını kaydetti.
"Yaptırımların, Tahran rejiminin uygulamalarını temelden değiştirmesini amaçladığını" vurgulayan Pompeo, yaptırımların kaldırılması için İran'ın, daha önce açıklanan 12 koşulu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
700'Ü AŞKIN KİŞİ VE KURULUŞA DAHA YAPTIRIM UYGULANACAK
ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 5 Kasım'dan itibaren tamamen yürürlüğe girecek yaptırımlar çerçevesinde, aralarında İran Merkez Bankası ve İran Ulusal Petrol Şirketinin de bulunduğu 700'ü aşkın İranlı kişi ve kurumun daha kara listeye ekleneceğini belirtti.
Steven Mnuchin, öte yandan bazı İranlı bankaların, uluslararası fon transferlerini düzenleyen SWIFT sistemini kullanmaya devam edebileceğini açıkladı.
Mnuchin ve Pompeo, yaptırımların, insani ürünlerin ticaretine yönelik bazı muafiyetler içerebileceğini de sözlerine ekledi. .
ENERJİ BAKANI: POZİTİF AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, akşam saatlerinde, İran'a uygulanacak yaptırımlara ilişkin açıklamasına değinen Bakan Dönmez, "Sayın Bakanın, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına yönelik bir açıklaması olmuş. Öncelikle bu pozitif açıklamadan dolayı aslında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum." dedi.
BİZE GELEN BİLGİLER...
Dönmez, öteden beri zaten ABD'nin bu yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Hem Dışişleri, hem Enerji Bakanlığımızın hem de ilgili tarafların ABD'de yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Türkiye'nin arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğal gaz ticaretinin önemini vurgulamıştık. Gelinen bu noktada anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin de (muafiyet alan ülkeler) içerisinde olduğu şeklinde ama detayları bize henüz ulaşmadı. Detaylar geldikten sonra ilave açıklama ve yorumlarda bulunabiliriz. Bu karar memnuniyet verici."
TURMP'IN KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından, Washington yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını kademeli olarak yeniden uygulamaya başlamıştı.
TRUMP'TAN İLGİNÇ PAYLAŞIM
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a uygulanacak yaptırımların geri geldiğini duyurduktan sonra sosyal medya hesabında fenomen dizi Game of Thrones’a (Taht Oyunları) atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.
ABD’nin İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sonucu kaldırdığı bütün yaptırımları yeniden uygulayacağının duyurulmasından sonra Başkan Donald Trump sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulundu. Fenomen dizi Game of Thrones’taki (Taht Oyunları) “Kış geliyor” repliğine atıfta bulunan Trump, hazırladığı afişte, “Yaptırımlar Geliyor - 5 Kasım” ibarelerine yer verdi.
2 Kasım 2018
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