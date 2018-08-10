Troi'da 10 bin kişiye çaldı
Bu yıl 55’inci kez düzenlenen Uluslararası Troia Festivali, piyanist Fazıl Say’ın ‘Truva Sonatı’ adlı eserinin dünya prömiyeri ile başladı.
Fazıl Say’ın festivalin ilk akşamında Çimenlik Kalesi’nde verdiği konsere yaklaşık 10 bin dinleyici katıldı. Çanakkale Belediyesi’nin Troia yılı kapsamında sipariş ettiği eser, bu yıl içinde altı ayı kapsayan bir zaman diliminde bestelendi. Say’ın Anadolulu ozan Homeros’un üç bin yıllık destanından esinlenerek bestelediği eser büyük beğeni topladı. 13 Ağustos’a kadar sürecek festival, Eleni Karaindrou ve Senfoni Orkestrası, Erol Evgin, Mehmet Erdem, Resul Dizdar, Rubato gibi müzisyenlerin konserleriyle sürecek.
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