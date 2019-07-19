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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
19.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tren kazasında ‘üst düzey’ de ifade verdi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Tren kazasında ‘üst düzey’ de ifade verdi

9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara’daki yüksek hızlı tren kazasına ilişkin sürdürülen soruşturma, dosyaya giren bilirkişi raporunun ardından genişletildi.

Dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, iki yardımcısı ile iki daire başkanı ve TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Dairesi Şube Müdürü, TCDD Genel Genel Müdürlüğü 8. Bölge Servis Müdürü Yardımcısı Vekili “şüpheli” yapıldı. Apaydın ve iki yardımcısı hakkında “soruşturma izni” gerektiği için haklarındaki evrak ayırılırken, diğer TCDD yöneticilerinin şüpheli olarak 2 Temmuz tarihinde ifadesi alındı. 13 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturmada, makasçı Osman Yıldırım, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey, hareket memuru Sinan Yavuz tutuklanmıştı.

Savcılığın talebiyle akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti, “Kazanın meydana gelişinde kusuru bulunan kişilerin ve kusur durumlarının” tespit için rapor hazırladı. 25 Haziran tarihli raporda, çok sayıda üst düzey yöneticisinin kusurlu olduğu tespiti yapılınca savcılık soruşturmayı genişletmişti. Bilirkişi raporunda “Ankara -Sincan hızlı tren hattını imalat tamamlanmadan ERTMS/ETCS sistemi gerekleri olmadan işletmeye açığı için TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın’ın kusurlu” olduğu tespiti yapılmıştı. “Yeni kurulan trafik yönetim sistemi (özellikle makasların manuel olduğu) daha önce uygulanan bir sistem olmadığı, olası risklerin bilinmemesi ve literatürde karşılığı bulunmaması, sistemin uluslararası düzenlemelerde ve uluslararası demiryolu ağında karşılığı bulunmaması” gerekçesiyle, “TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Dairesi Başkanı Mükerrem Aydoğdu, TCDD Genel Müdürlüğü Trafik ve İstasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Recep Kutluay kusurludur” denilmişti.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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