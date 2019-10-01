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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Tren kazası davasında ‘yanlış’ sanık

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Tren kazası davasında ‘yanlış’ sanık

Bozüyük'te 2009 yılında beş yolcunun can verdiği tren kazasında ihmal ve sorumluluklarının olduğu iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) çalışan iki yetkiliye 10 yılın ardından dava açıldı.

Bozüyük Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, TCDD’nin yanlış isimleri bildirmesi nedeniyle iki görevlinin suçsuz oldukları halde yargılandıkları ortaya çıktı. Cumhuriyet Ekspresi treni 27 Ağustos 2009’da Eskişehir-Haydarpaşa seferini yaparken Bilecik’in Bozüyük ilçesi çıkışında raylar üzerinden geçen ‘ekskavatör’ adlı iş makinesi ile çarpıştı. Birinci vagonda seyahat eden beş yolcu can verdi. Yapılan soruşturmada makinistler kusursuz bulundu. Ekskavatörü kullanan Mehmet Sait Yılmaz, görüş mesafesi açısından yetersiz bir noktada raylardan geçirdiği için asli kusurlu, Yılmaz’ın bağlı olduğu MÖN İnşaat’tan dört yetkili ise etkili güvenlik önlemi almadıkları için tali kusurlu sayıldı. Beş kişiye ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan dava açıldı. Dava 2013 yılında bitti ve mahkeme TCDD’nin kusuru olabileceğini vurgulayarak suç duyurusunda bulundu.

‘FURGON YOKTU’

Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasına göre trende lokomotiften sonra gelen ‘furgon’ adlı emniyet vagonu bulunmuyordu. İlk vagona yolcu alınmıştı ve ölen tüm yolcular bu vagondaydı. Başsavcılık, TCDD’den sorumluların isimlerini istedi. TCDD, trenin teşkilinde gar müdür yardımcılığına vekalet eden İstasyon Şefi Adem Atik ve Tren Teşkil Memuru Ahmet Yılmaz’ın ismini bildirdi. Bu iki görevliye Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Avukatları Mehmet Ektaş ise mahkemeye dilekçe sunarak, tren teşkil memurlarının trenleri park sahasına veya hareket yoluna çekmekten sorumlu olduğunu, aslında Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelik’i hazırlayanların yargılanması gerektiğini ifade etti. Mahkeme de TCDD’den bilgi isteyip sanıkların rolünü sordu. TCDD’den 12 Eylül’de verilen yanıtta, “Bu yönetmelik ve tarifenin hazırlanmasında sanıklar; hazırlayan, onaylayan ve uygulamaya koyan kişiler değillerdir” denildi. Ektaş, “TCDD mahkemeye, bu kişilerin yargılanan işle ilgili görevinin olmadığını belirtti. Madem sorumlulukları yoktu, neden isimlerini verdiniz? Gerçek sorumluları yargıdan mı kaçırmaya çalışıyorlar” dedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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