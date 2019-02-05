Tramvay hattında seferler normale döndü
Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Kabataş- Bağcılar arasında yapılmaktadır. İyi yolculuklar dileriz." denildi.
T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle, seferler Kabataş-Sirkeci ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştı.
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