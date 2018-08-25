Tramplenden göğüs üstü atladı, öldü
Eskişehir'de tramplenden havuza göğüs üstü atlayan bir kişi, 15 dakika yüzükten sonra ölü bulundu.
Olay, Çifteler ilçesinde bulunan Sakaryabaşı Piknik Alanı'nda meydana geldi. H.İ.D. (37) isimli kişi, tramplenden suya atlayarak yüzmek istedi. Suya girerken göğsünü suya çarpan H.İ.D., 15 dakika kadar havuzda yüzdü.
Durumu görenlerin sudan çıkması yönünde uyarılarına aldırış etmeyen H.İ.D., havuzun dibinde hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çifteler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.İ.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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