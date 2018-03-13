Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Trakya Üniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± | Trakya Üniversitesi 23 akademik personel alÄ±yor

    Trakya Ãœniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± | Trakya Ãœniversitesi 23 akademik personel alÄ±yor

    HÃ¼rriyet Haber
    13.03.2018 - 14:18 | Son GÃ¼ncelleme:

    Trakya Ãœniversitesi yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ilanla akademik personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. ProfesÃ¶r, DoÃ§ent ve â€ªDoktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi alÄ±mÄ± yapacak olan Trakya Ãœniversitesi, Ã§eÅŸitli bÃ¶lÃ¼mlerde toplamda 23 akademik personel istihdam edecek. Peki Trakya Ãœniversitesi akademik personel ilanÄ± iÃ§in baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± neler? BaÅŸvurular ne zaman bitecek?

    Edirne'de lisans ve Ã¶n lisans dÃ¼zeyinde eÄŸitim veren Trakya Ãœniversitesi, akademik personel eksikliÄŸini gidermek iÃ§in farklÄ± fakÃ¼ltelere akademik personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. SÃ¶z konusu ilana gÃ¶re TÄ±p FakÃ¼ltesi, EÄŸitim FakÃ¼ltesi, Edebiyat FakÃ¼ltesi ve MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi gibi bazÄ± fakÃ¼lte ve Meslek YÃ¼ksek OkullarÄ±na alÄ±m yapÄ±lacak.

    Devlet Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinden yayÄ±nlanan ilana gÃ¶re, Trakya Ãœniversitesi Ã§eÅŸitli fakÃ¼ltelerinde gÃ¶revlendirmek Ã¼zere Ã§eÅŸitli anabilim dallarÄ± ve bÃ¶lÃ¼mler iÃ§in akademik personel alÄ±mÄ± yapacak. AÃ§Ä±lan akademik personel kadrolarÄ±na baÅŸvuru yapabilmek iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ± yerine getirmek gerekiyor.

    BAÅžVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

    BaÅŸvuru sÃ¼resi ilanÄ±n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 15 gÃ¼ndÃ¼r. 657 SayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunuâ€™nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diÄŸer koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±yan ProfesÃ¶r ve DoÃ§ent adaylarÄ±nÄ±n RektÃ¶rlÃ¼k Personel Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi adaylarÄ±nÄ±n ise ilgili DekanlÄ±klara/MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere ÅŸahsen baÅŸvuruda bulunmalarÄ± gerekmektedir. SÃ¶z konusu ilana son baÅŸvuru tarihi ise 26 Mart 2018 olarak belirlenmiÅŸtir.

    BAÅžVURUDA GEREKLÄ° EVRAKLAR NELER?

    ProfesÃ¶r ve DoÃ§ent kadrolarÄ± devamlÄ± statÃ¼de olup, 2547 SayÄ±lÄ± Kanunda belirtilen koÅŸullar ile Ãœniversitenin YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylanan Trakya Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Atama ve YÃ¼kseltme Ã–lÃ§Ã¼tleri YÃ¶nergesi koÅŸullarÄ±nÄ± saÄŸlayan adaylar, baÅŸvuracaklarÄ± anabilim dalÄ±nÄ± belirten dilekÃ§elerine ekleyecekleri iki adet fotoÄŸraf, DoÃ§entlik BaÅŸarÄ± Belgesi ile Ã¶zgeÃ§miÅŸ, yayÄ±n listesi (profesÃ¶r adaylarÄ± baÅŸlÄ±ca araÅŸtÄ±rma eserini belirtecek) ve yayÄ±nlarÄ±nÄ± kapsayan dosyalarÄ±nÄ± profesÃ¶r adaylarÄ± 6 nÃ¼sha, doÃ§ent adaylarÄ± ise 4 nÃ¼sha halinde vereceklerdir.

    Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi kadrolarÄ±na, 2547 SayÄ±lÄ± Kanunda belirtilen koÅŸullar ile Ãœniversitenin YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylanan Trakya Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Atama ve YÃ¼kseltme Ã–lÃ§Ã¼tleri YÃ¶nergesinin 4. maddesinde belirtilen koÅŸullarÄ± saÄŸlayan adaylar, baÅŸvurduklarÄ± anabilim dalÄ± ile yabancÄ± dilini belirten dilekÃ§eleri ekinde 2 adet fotoÄŸraf, doktora belgesi, yayÄ±n listesi ile bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma ve yayÄ±nlarÄ±nÄ± kapsayan 4 takÄ±m dosya vereceklerdir.

    YabancÄ± Ã¼lkelerden alÄ±nan diplomalarÄ±n denkliÄŸinin onaylanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gereklidir.

    TRAKYA ÃœNÄ°VERSÄ°TESÄ° AKADEMÄ°K PERSONEL ALIM KILAVUZUNUN TAMAMINI GÃ–RMEK Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ


    Trakya Ãœniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± | Trakya Ãœniversitesi 23 akademik personel alÄ±yor

    Trakya Ãœniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± | Trakya Ãœniversitesi 23 akademik personel alÄ±yor

    Â

    Trakya Ãœniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± | Trakya Ãœniversitesi 23 akademik personel alÄ±yor

    Etiketler: Trakya Ãœniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± , SeoHaber , gÃ¼ndem
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri