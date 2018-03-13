Trakya Ãœniversitesi akademik personel alÄ±mÄ± | Trakya Ãœniversitesi 23 akademik personel alÄ±yor

Edirne'de lisans ve Ã¶n lisans dÃ¼zeyinde eÄŸitim veren Trakya Ãœniversitesi, akademik personel eksikliÄŸini gidermek iÃ§in farklÄ± fakÃ¼ltelere akademik personel alÄ±mÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. SÃ¶z konusu ilana gÃ¶re TÄ±p FakÃ¼ltesi, EÄŸitim FakÃ¼ltesi, Edebiyat FakÃ¼ltesi ve MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi gibi bazÄ± fakÃ¼lte ve Meslek YÃ¼ksek OkullarÄ±na alÄ±m yapÄ±lacak.

Devlet Personel Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n resmi internet sitesinden yayÄ±nlanan ilana gÃ¶re, Trakya Ãœniversitesi Ã§eÅŸitli fakÃ¼ltelerinde gÃ¶revlendirmek Ã¼zere Ã§eÅŸitli anabilim dallarÄ± ve bÃ¶lÃ¼mler iÃ§in akademik personel alÄ±mÄ± yapacak. AÃ§Ä±lan akademik personel kadrolarÄ±na baÅŸvuru yapabilmek iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ± yerine getirmek gerekiyor.

BAÅžVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

BaÅŸvuru sÃ¼resi ilanÄ±n Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 15 gÃ¼ndÃ¼r. 657 SayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanunuâ€™nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diÄŸer koÅŸullarÄ± taÅŸÄ±yan ProfesÃ¶r ve DoÃ§ent adaylarÄ±nÄ±n RektÃ¶rlÃ¼k Personel Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi adaylarÄ±nÄ±n ise ilgili DekanlÄ±klara/MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klere ÅŸahsen baÅŸvuruda bulunmalarÄ± gerekmektedir. SÃ¶z konusu ilana son baÅŸvuru tarihi ise 26 Mart 2018 olarak belirlenmiÅŸtir.

BAÅžVURUDA GEREKLÄ° EVRAKLAR NELER?

ProfesÃ¶r ve DoÃ§ent kadrolarÄ± devamlÄ± statÃ¼de olup, 2547 SayÄ±lÄ± Kanunda belirtilen koÅŸullar ile Ãœniversitenin YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylanan Trakya Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Atama ve YÃ¼kseltme Ã–lÃ§Ã¼tleri YÃ¶nergesi koÅŸullarÄ±nÄ± saÄŸlayan adaylar, baÅŸvuracaklarÄ± anabilim dalÄ±nÄ± belirten dilekÃ§elerine ekleyecekleri iki adet fotoÄŸraf, DoÃ§entlik BaÅŸarÄ± Belgesi ile Ã¶zgeÃ§miÅŸ, yayÄ±n listesi (profesÃ¶r adaylarÄ± baÅŸlÄ±ca araÅŸtÄ±rma eserini belirtecek) ve yayÄ±nlarÄ±nÄ± kapsayan dosyalarÄ±nÄ± profesÃ¶r adaylarÄ± 6 nÃ¼sha, doÃ§ent adaylarÄ± ise 4 nÃ¼sha halinde vereceklerdir.

Doktor Ã–ÄŸretim Ãœyesi kadrolarÄ±na, 2547 SayÄ±lÄ± Kanunda belirtilen koÅŸullar ile Ãœniversitenin YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylanan Trakya Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Atama ve YÃ¼kseltme Ã–lÃ§Ã¼tleri YÃ¶nergesinin 4. maddesinde belirtilen koÅŸullarÄ± saÄŸlayan adaylar, baÅŸvurduklarÄ± anabilim dalÄ± ile yabancÄ± dilini belirten dilekÃ§eleri ekinde 2 adet fotoÄŸraf, doktora belgesi, yayÄ±n listesi ile bilimsel Ã§alÄ±ÅŸma ve yayÄ±nlarÄ±nÄ± kapsayan 4 takÄ±m dosya vereceklerdir.

YabancÄ± Ã¼lkelerden alÄ±nan diplomalarÄ±n denkliÄŸinin onaylanmÄ±ÅŸ olmasÄ± gereklidir.

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