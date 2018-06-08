Trafikte sinirlendiği kişinin kulağını koparmıştı! Flaş gelişme

Sancaktepe’de 28 Haziran 2017’de Serdar Bülbül ile Murat Uçar iddiaya göre , trafikte yol nedeniyle tartıştı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Murat Uçar, Serdar Bülbül’ün kulağını ısırarak koparttı.



Kulağı kopan Bülbül, acı içinde kıvranırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bülbül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan Murat Uçur ise kısa süre de yalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat Uçar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Olay ile ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Murat Uçar hakkında kasten yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesine dava açtı. Murat Uçar’ın yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.