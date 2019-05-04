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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
04.05.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Trafikte dehşet saçmışlardı... Yakalandılar!

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Trafikte dehşet saçmışlardı... Yakalandılar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçların arasında makas atarak ilerleyen iki otomobilin görüntüsünün sosyal medya üzerinde yayılması üzerine harekete geçen polis S.Y. ve M.S.U. adlı sürücüleri gözaltına aldı. Sürücülerin kendilerine yakalayan sivil trafik polislerine "Tamirciden çıkmıştık. Eve giderken öylesine yaptık" dedikleri öğrenildi. 

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde; köprüde bir otomobil makas atarak ilerlerken arkasından gelen ve aynı hareketleri yapan başka bir otomobildekilerin de onu görüntülediği görülmüştü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada otomobillerin plakasını ardından sürücülerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda iki trafik magandası polis tarafından gözaltına alındı.

"ÖYLESİNE YAPTIK" DEDİLER 

Şüphelilerin kendilerine yakalayan sivil trafik polislerine "Tamirciden çıkmıştık. Eve gidiyorduk. Öylesine yaptık." dedikleri öğrenildi.

Trafikte dehşet saçmışlardı... Yakalandılar

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde haklarında işlem yapılan sürücülerde S.Y.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL, " Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" gerekçesinden 235 TL ve "Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek" suçundan 235 TL olmak üzere toplam 1472 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜYE ÇEKEN SÜRÜCÜYE 1580 LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer sürücü M.S.U. ya  ise "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" suçundan 1002 TL, "Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek" maddesinden 235 TL, "Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek" suçundan 235 TL ve  "Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazları kullanmak" gerekçesinden 235 TL olmak üzere, toplamda 1580 TL ceza kesildi. İki sürücünün ehliyetlerine de geçici olarak el konuldu.

ADLİ İŞLEMDE YAPILACAK

Araç sürücüleri S.Y. ve M.S.U., Türk Ceza Kanununun 179/2 ( Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesi gereği adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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