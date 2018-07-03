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    Trafik levhası üniversiteli gencin sonu oldu

    İZMİR (AA)
    03.07.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    İzmir'in Narlıdere ilçesinde otomobili ile trafik işaret levhasına çarpan üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

    Tolga Akımcılar (24) idaresindeki 06 UA 088 plakalı otomobil, Mustafa Kelam Sahil Bulvarı'nda trafik işaret levhasına çarptı. Savrulan otomobil duvara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Akımcılar araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Akımcılar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tolga Akımcılar'ın Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenci olduğu öğrenildi.

    Etiketler: izmir , Trafik kazası , üniversite öğrencisi , son dakika , haberler
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