Trafik levhası üniversiteli gencin sonu oldu

Tolga Akımcılar (24) idaresindeki 06 UA 088 plakalı otomobil, Mustafa Kelam Sahil Bulvarı'nda trafik işaret levhasına çarptı. Savrulan otomobil duvara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü Akımcılar araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AKS 110 ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Akımcılar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tolga Akımcılar'ın Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenci olduğu öğrenildi.