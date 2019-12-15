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Serdal ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
15.12.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Trafik kazasında ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

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Trafik kazasında ölen Afgan genç, sağlık müdürünün oğlu çıktı

TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Afgan uyruklu Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

10 gün önce satın aldığı motosikletle ile sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda seyrederken bariyerlere çarparak hayatını kaybeden Afgan uyruklu kişinin kimliği ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde Abdulkadir Aksu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördüğü öğrenilen Mir Shahzad Rabi'nin Afganistan Kuzey Balkh eyaleti Halk Sağlığı Müdürü Mirwais Rabi'nin oğlu olduğu ortaya çıktı.

Ölüm haberini alan ailenin Adli Tıp Kurumu'ndaki Mir Shahzad Rabi'nin cenazesini almak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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