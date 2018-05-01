Trafik cezası sorgulama işlemi nasıl yapılır? Plakadan ceza sorgulama

Plaka ile trafik cezası sorgulama işlemi, E-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Araç plakasına yazılan cezanın sorgulamasına olanak sağlayan sistem, E Devlet kapısı bünyesinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü sekmesinin altından kullanılabilecek. Peki, plakadan trafik cezası sorgulama ekranı nasıl kullanılabilecek? İşte, adım adım ceza sorgulama işlemi

PLAKADAN CEZA SORGULAMA İŞLEMİ NEDİR?

Bu hizmeti kullanarak sorguladığınız trafik cezalarınız son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan cezalardır.



- Ödeme işlemini gerçekleştirdiğiniz cezalar hizmet sayfasında görüntülenmeye devam eder. Ödeme işlemini gerçekleştirdiyseniz cezaları dikkate almayınız.



- Ödeme işlemini, Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmetini kullanarak Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığına henüz yansımayan cezalarınızı, bu hizmet ile görüntülenen cezaların detayında yer alan Tutanak Seri Sıra No ile Beyanla Trafik Para Cezası Ödeme hizmetini kullanarak ödeyebilirsiniz.



- Bu hizmeti kullanarak sorguladığınız trafik cezaları, Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sisteminden alınmış olup sadece bilgi amaçlıdır. Detaylı bilgi almak için cezayı tanzim eden İl/İlçe trafik birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu hizmetten faydalanmak için e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza, Mobil İmza veya İnternet Bankacılığı ile Giriş yöntemlerinden birini kullanarak e-Devlet Kapısı sistemine giriş yapabiliyor olmalısınız. İşleminize başlamadan önce gerekli e-Devlet Şifresi, Elektronik İmza veya Mobil İmza’nızı temin etmelisiniz veya e-Devlet Kapısı’na entegre bankalardan birinin internet bankacılığını kullanıyor olmalısınız. E-Devlet Şifrenizi PTT’lere kimliğiniz ile birlikte şahsen başvurarak temin edebilirsiniz. Elektronik veya Mobil İmza temin etmek için ilgili hizmet sağlayıcılardan veya operatörlerden bu hizmeti satın almalısınız.

PLAKADAN CEZA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

1) e-Devlet Kapısı...http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “GirişYap” bağlantısına tıklayınız.



2) Kimlik Doğrulama Sistemi... Bağlantı sizi T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayfasına yönlendirecektir. Bu aşamada adres satırında https://giris.turkiye.gov.tr yazdığından ve güvenli bağlantı simgesinin aktif olduğundan emin olunuz.

3) Kimlik Doğrulama Yöntemi... Kullanmak istediğiniz kimlik doğrulama yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

4) Kullanmanız gereken hizmetin adı “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-cezasorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Site içi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kurumlar bağlantısını kullanarak hizmeti sunan kurumun sayfasına erişebilirsiniz. Kurumun sayfasında “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” bağlantısına tıkladığınızda hizmete ulaşabilirsiniz.

5) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılmış trafik cezası yoksa hizmet sayfasında “Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı araç plakasına yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.” açıklaması görüntülenecektir.

6) Son bir yıl içerisinde adınıza tescilli araç plakasına yazılan trafik cezası varsa Ceza Bilgileri tablosunda;

- T.C. Kimlik Numarası

- Aracın Plakası

- Cezanın Düzenlendiği İl

- Cezanın Düzenlendiği İlçe

- Ceza Tarihi

- Ceza Saati

- Ceza Tutarı (TL)

bilgileri görüntülenecektir. Tablodaki İşlem alanında yer alan “Detay” düğmesini kullanarak, trafik cezanızın detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.

7) Ceza bilgilerinin görüntülendiği tabloda “Detay” düğmesini kullanarak, Ceza Detay Bilgileri başlığı altında;

- T.C. Kimlik Numarası

- Aracın Plakası

- Tutanak Seri Sıra No

- Ceza Tutarı (TL)

- Cezanın Düzenlendiği İl

- Cezanın Düzenlendiği İlçe

- Cezanın Düzenlendiği Yer

- Ceza Tarihi

- Ceza Saati

- Ceza Maddeleri

bilgilerine erişebilirsiniz. Ekranda yer alan “Yazdır” düğmesini kullanarak sayfayı yazdırabilirsiniz.