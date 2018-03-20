Trafik cezası nasıl sorgulanır? - Online ödeme sayfası

Trafik cezası sorgulama işlemi ve online ödeme olanakları e-Devlet ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Otoyol, gişe ve köprülerde ceza yiyen vatandaşlar, online ödeme sayfasından borçlarını hızlı bir şekilde ödeyebiliyorlar. İşte ayrıntılar.

Trafik cezası nasıl sorgulanır?

Trafik cezası sorgulama işlemi yapmak istiyorsanız kullandığınız aracın plaka numarasını ve TC. Kimlik Numaranızı ya da bunun yerine vergi kimlik numaranızı bilmeniz gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğünün internet web sitesinden trafik cezası sorgulama işlemi yapmak için sayfada bulunan trafik cezası ve otopark sorgulama seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Seçeneğe tıkladıktan sonra sorgulama yapmak isteyen vatandaşın kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi gerekmektedir.

EGM üzerinden trafik cezası ve otopark sorgulama yapılabilmesi için ilk olarak kimlik doğrulama yapılması gerekmektedir. Sitede yer alan EGM trafik cezası sorgulama yazısında belirtildiği üzere kişilerin işlem yapabilmesi için kimlik bilgilerini ve araç ruhsat bilgilerini girmesi gerekmektedir. Kişilerin yapacağı seçimlerin ardından ilgili bilgileri gireceği bir form açılmaktadır. Formun doldurulması sayesinde bu konuda tüm işlemler tamamlanmış olduğu gibi kişilerin ceza ve güncel araç bilgileri ekranda yer almaktadır.

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Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

EGM üzerinden araç plakasına yazılan ceza sorgulama işlemleri de yapılabilir. Araç plakasına yazılan ceza sorgulama için açılan menüden araç plakasına yazılan ceza sorgulama bağlantısı seçilmeli ve bağlantı aracılığıyla kişilerin açılan sayfadaki bilgileri incelemesi gerekir. Bu sayede herhangi bir sorun yaşanmadan var olan tüm cezalar incelenebilir.

Sürücü Belgesine Yazılan Ceza Sorgulama

Araç plakasına yazılan ceza sorgulama dışında sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama için de yine EGM kullanılabilmektedir. Sürücü belgesine yazılan ceza sorgulama sayesinde kişilerin sürücü belgelerine yazılan cezanın olup olmadığı, var olan cezalar ile ilgili detaylara erişim sağlanabilir.

Otoparka Çekilen Araç Sorgulama

Sorgulama ekranlarında aynı zamanda otoparka çekilen araç sorgulama yapılabilmesi mümkündür. Bu konuda kişilerin araçlarının hangi otoparkta yer aldığını öğrenmesi ve bu işlemlere bağlı cezaların ne kadar olduğunu öğrenmesi sağlanmaktadır.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezası ödeme işleminin yapılabilmesi için, cezanın sürücüye tebliğ edilmiş olması gereklidir. Ceza tebliğ edildikten sonra, anlaşmalı bankalar aracılığı ile trafik cezası ödenebilir. Banka seçeneği dışında, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden kredi kartıyla ve PTT şubelerinden nakit olarak ödeme yapılabilir.

Trafik cezasında indirim

Trafik cezası kesilen sürücüler, erken ödeme yaparlarsa yüzde 25 indirimli ödeme gerçekleştirebilirler. Sürücülerin indirim imkanından yararlanabilmeleri için, cezanın kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödeme yapmaları gerekir. 15 gün içinde ödemeyenlere indirim imkanı sunulmaz. Erken ödemede yapılan indirim dışında, trafik cezasını geç ödeyen sürücülere de yüzde 5 oranında gecikme zammı ilave edilir.

Resmi sitede yapılan uyarıda; ​​​​​​​'Bu sayfada yapılan sorgulama sonuçları bilgilendirme amaçlı olup, son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını içermektedir.' ibaresi dikkat çekiyor. Lütfen ceza sorgulamalarınızı bu bilgiyi atlamadan referans alın..