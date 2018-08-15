Trafik canavarı kaldırımda yakaladı
BEŞİKTAŞ'ta babasıyla birlikte kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki Mert Örener, takla atan otomobilin altında kalarak can verdi.
Kaza, Büyükdere Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Ordu'dan gelecek olan annesini karşılamaya giden Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık bölümü birinci sınıf öğrencisi Mert Örener, babası Kayahan Örener ile birlikte kaldırımda yürüdüğü sırada, caddede kaza yaparak takla atan otomobilin altında kaldı. Mert yaşamını yitirdi. Baba Kayahan Örener'in bacağında ve omzunda kırıklar oluştu. Aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Anne Mesdure Örener, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çarpan sürücü kaçmış. Birilerinin canını yaktıktan sonra onlara yardım edecek kadar haysiyetli olsaydı iyi olurdu.”
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