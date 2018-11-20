Trabzon'da korkunç olay: Aracının içinde silahlı saldırıya uğradı
Trabzon'da oturduğu otomobilinin içinde kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğrayan Bekar T. (46), ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan Bekar T.'nin eşinin de geçtiğimiz Ağustos ayında eşinde gözü olduğu iddiasıyla bir akrabasını bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.
Olay, Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye, Bekar T. (46) isimli şahıs bir otomobilin içinde geçtiğimiz Ağustos ayı içinde eşi tarafından öldürülen Gülsün T.'nin yakınları ile buluştu. Araç içinde tartışan şahıslardan biri bir süre sonra tartıştığı Bekar T.'nin kafasına 2 el ateş ederek kaçtı.
Olay sonrası ağır şekilde yaralanan Bekar T. kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan Gülsün T.'nin yakını polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
'KOCAMDA GÖZÜ VARDI' DEMİŞTİ
Trabzon’da 4 Ağustos günü işlettiği kuaförün girişinde tartıştığı akrabası Emine T. tarafından koltuk altından ve bacağından bıçaklanan Gülsün T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 300 metre mesafedeki çarşıda bayılınca yakalanan Emine T. ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmaktı" demişti. Olay sonrası Emine T. tutuklanarak cezaevine konulmuştu.
Bir kişinin ölümüne ve eşinin de hapse girmesine neden olan Bekar T. ise bugün akşam saatlerinde ölümüne neden olduğu Gülsün T.'nin yakınları tarafından bir araç içinde kafasından silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan Gülsün T.'nin yakınları polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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