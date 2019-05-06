Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte 'İftar saat kaçta?' sorusunun yanıtı
2019 Ramazan ayının ilk sahurunu geride bırakan Trabzonlular, heyecanla iftar saatini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının illere göre hazırladığı imsakiye tablosuna göre, 6 Mayıs Pazartesi günü Ramazan'ın en erken iftarı Türkiye’nin en doğusunda yapılacak. Peki, Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte 'iftar saat kaçta?' sorusunun yanıtı
Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye geneli gibi Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon’da da iftar saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Ezanın okunmasıyla birlikte iftar sofralarına oturacak olan Trabzonlular, 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte, tüm iller ve Trabzon'un 5 günlük iftar saatleri bilgisi
TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Sabah
|Öğle
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|03:26
|05:07
|12:23
|16:15
|19:29
|21:03*
|2
|07.05.2019
|03:24
|05:06
|12:23
|16:15
|19:30
|21:05
|3
|08.05.2019
|03:22
|05:05
|12:23
|16:16
|19:31
|21:06
|4
|09.05.2019
|03:21
|05:03
|12:23
|16:16
|19:32
|21:08
|5
|10.05.2019
|03:19
|05:02
|12:23
|16:16
|19:33
|21:09
Trabzon'da iftara kaç saat kaldığını ve diğer illerin iftar saatini görmek için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız.
RAMAZAN SU TÜKETİMİNE DİKKAT
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Niyazoğlu da artan sıcakların oluşturacağı susuzluk hissinin giderilmesinde tuz oranının azaltılmasının, bol sıvı tüketiminin iftar ve sahur arası dönem boyunca sağlanmasının ve özellikle mide-bağırsak problemleri yaşayanlarda baharat tüketiminin kısıtlanmasının uygun olacağını anlattı.
Niyazoğlu, "İftara oturduğumuzda boş bir mide ve susuzluk hissi nedeniyle, göz açlığına aldanıp iftar sofrasına hücum etmemeli ve orucumuzu hurma, az tuzlu zeytin ve bir dilim peynir ile açmalı sonrasında bir tabak çorba içip ramazan pidesinden küçük bir dilim ya da tam tahıllı ekmeklerden bir-iki dilim yiyebiliriz. Biraz nefes aldıktan sonra özellikle sofrada etli ya da etsiz sebze yemekleri ve bol salatanın olması içerdiği lif oranlarına göre kabızlık problemi olanlar için de uygun olacaktır." diye konuştu.
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