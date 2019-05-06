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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.05.2019 - 16:07, Son Güncelleme:

Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte 'İftar saat kaçta?' sorusunun yanıtı

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Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte 'İftar saat kaçta?' sorusunun yanıtı

2019 Ramazan ayının ilk sahurunu geride bırakan Trabzonlular, heyecanla iftar saatini bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının illere göre hazırladığı imsakiye tablosuna göre, 6 Mayıs Pazartesi günü Ramazan'ın en erken iftarı Türkiye’nin en doğusunda yapılacak. Peki, Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte 'iftar saat kaçta?' sorusunun yanıtı

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye geneli gibi Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Trabzon’da da iftar saatine yönelik araştırmalar hız kazandı. Ezanın okunmasıyla birlikte iftar sofralarına oturacak olan Trabzonlular, 2019 imsakiye bilgilerini inceliyor. Peki, Trabzon'da iftara kaç saat kaldı? İşte, tüm iller ve Trabzon'un 5 günlük iftar saatleri bilgisi

TRABZON RAMAZAN İMSAKİYESİ 2019

GünTarihİmsak (Sahur)SabahÖğleİkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
106.05.201903:2605:0712:2316:1519:2921:03*
207.05.201903:2405:0612:2316:1519:3021:05
308.05.201903:2205:0512:2316:1619:3121:06
409.05.201903:2105:0312:2316:1619:3221:08
510.05.201903:1905:0212:2316:1619:3321:09

Trabzon'da iftara kaç saat kaldığını ve diğer illerin iftar saatini görmek için lütfen aşağıdaki resme tıklayınız.
Trabzonda iftara kaç saat kaldı İşte İftar saat kaçta sorusunun yanıtı

RAMAZAN SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mutlu Niyazoğlu da artan sıcakların oluşturacağı susuzluk hissinin giderilmesinde tuz oranının azaltılmasının, bol sıvı tüketiminin iftar ve sahur arası dönem boyunca sağlanmasının ve özellikle mide-bağırsak problemleri yaşayanlarda baharat tüketiminin kısıtlanmasının uygun olacağını anlattı.

Niyazoğlu, "İftara oturduğumuzda boş bir mide ve susuzluk hissi nedeniyle, göz açlığına aldanıp iftar sofrasına hücum etmemeli ve orucumuzu hurma, az tuzlu zeytin ve bir dilim peynir ile açmalı sonrasında bir tabak çorba içip ramazan pidesinden küçük bir dilim ya da tam tahıllı ekmeklerden bir-iki dilim yiyebiliriz. Biraz nefes aldıktan sonra özellikle sofrada etli ya da etsiz sebze yemekleri ve bol salatanın olması içerdiği lif oranlarına göre kabızlık problemi olanlar için de uygun olacaktır." diye konuştu.

 

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