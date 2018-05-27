Trabzon'da FETÖ operasyonu: 3'ü akademisyen 9 gözaltı

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklara da el koydu.

3’Ü AKADEMİSYEN 9 GÖZALTI

Ağrı, Kars, Bartın, Artvin ve Bayburt illerinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında aranma kararı bulunan ve kentte oldukları belirlenen aralarında Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim görevlisi F.Y. ile Ş.D., açığa alınan KTÜ’lü akademisyen S.Ö, 'ByLock' kullanıcıları Ş.A., O.Ç., N.İ., Ş.Ö., F.A. ve E.Y. adlı şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin bazılarının üzerinden çok sayıda sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, cezaevinde tutuklu örgüt mensupları ile bağlantısının tespit edilmesi sonrası gözaltına alınan şüpheli S.G. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.