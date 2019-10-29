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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)
29.10.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

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Trabzon'da Cumhuriyet Bayramı kutlaması

TRABZON'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram, coşkuyla kutlandı. Folklor öğrenci grubunun sunduğu horon gösterisi, ilgiyle izlendi.

Cumhuriyet Bayramı törenleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamalar, daha sonra valilik binası önünde sürdü. Buradaki törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Başsavcı Hüseyin Tuncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Garnizon Komutan vekili Albay Ahmet Burak Yürüten,  İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşları üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Vali Ustaoğlu, kutlamalara katılanları selamlarken, yöresel halk oyunları ve sporcuların gösterileri ise tören alanını dolduranlarca ilgiyle izlendi.

Kutlama programları kapsamında düzenlenen geçit töreninde Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, geçit boyunca selamlama yürüyüşü yapan asker ve öğrencileri aralıksız alkışladı. Kutlama töreni, askerler ve öğrencilerin geçit töreniyle sona erdi.

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