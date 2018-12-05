Trabzon Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacak! Şartlar neler?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi 170 personel alımı için süreç 6 Aralık Perşembe günü başlıyor. 82 kişinin itfaiye ve 88 kişinin zabıta olarak istihdam edileceği Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde, personel alım şartları araştırılmaya devam ediliyor. İşte, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek 170 personel için bazı bilgiler

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;



Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 06/12/2018 gününden 12/12/2018 günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde 08:00-17:00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.



Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU HAKKINDA TÜM DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İLANA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise ve dengi okul mezunları için 2018 yılı KPSSP94, önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,



Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre

boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. boy ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.



İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.



İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) veya en az (E) sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan yada www.trabzon.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) (1 adet)

d) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM'nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) İtfaiye eri ve Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için istenilen sürücü belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

i) 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),