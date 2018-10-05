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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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(İHA)
05.10.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı! 'Enerji içeceği ile 100 milyon TL böyle uçtu

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'Tosuncuk' gitti yöntemi kaldı! 'Enerji içeceği ile 100 milyon TL böyle uçtu

Çiftlikbank'ta yaptığı dolandırıcılık ile binlerce insanı mağdur eden ve yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ders olmadı. Bu kez Esenyurt'ta enerji içeceği satacağını iddia ederek yüksek kar vaadiyle vatandaşı dolandıran “Enerji Emlak”a polis operasyonu düzenlendi. Vatandaşı 100 milyon TL dolandırdığı ileri sürelen Enerji Emlak operasyonunda 12 kişi için gözaltı kararı verildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2015 yılından bu yana toptan enerji içeceği alarak vatandaşlara kar vadeden “Enerji Emlak” adından bir kurumun vatandaşları kandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şebeke olduğu ileri sürülen grup milyonlarca lirasını aldığı 100’ün üstünde vatandaşa toptan enerji içeceği alınacağı ve bunları satışı sonrası elde edilecek kar oranından yüzde verileceğini açıkladı. İlk başlarda ödeme yapılan sistem içinden vatandaşlar yaklaşık 9 aydır ödemelerini alamayınca konuyla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine başvuruda bulundu. Harekete geçen dedektifler, “Enerji Emlak” adı verilen ofise baskın düzenleyerek şüpheli şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler adliye sevk edilirken, mağdurların ise yaklaşık 100 milyon lirasının ortada olmadığı öğrenildi. 

Yüksek kar vaadiyle vatandaşı dolandıran “Enerji Emlak”a polis operasyonu
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'4-5 ÖDEME YAPTILAR'

Olaydan dolayı mağdur olduğunu ifade eden bir vatandaş, akrabaları aracılığı ile söz konusu sistemin için girdiğini belirterek, “Anlaştık senet yaptılar bize aydan aya 4-5 ödeme yaptılar sonra ödemeleri kesildi. Bunlar dolandırıcı. İnşaat yapmak maksadı ile biz evimizi verdik. Şimdi 8 aydan bu yana bizi oyalıyorlar. Adamları biz arıyoruz gidin devlet versin paranızı diyorlar. Bizim şu anda yaklaşık 800 bin lira mağduriyetimiz var” dedi.
Çok zor durumda kaldıklarını belirten vatandaş, “Şu anda vatandaşlar ekmek alamaz kirasını veremez duruma düştü. Biz evimizi verdik ama kredi çekip para veren arkadaşlar da burada çok. Bu adamın vaadi bize 2 -3 parayı ödeyip güven verip ondan sonra paralara el koyayım şekilde. Bizim için de kar payı yok” diye konuştu.

12 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konu ile ilgili şüpheli olduğunu düşündüğü 12 kişiyle ilgili işlem yaparak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin nitelikli dolandırıcı olarak adliye sevk edildi. Bu sırada mağdurlar, adliyeye sevk edilen zanlılara tepki gösterdi.

EMEKLİ POLİS VE ASKERLER KORUMA OLMUŞ

“Enerji Emlak” adı altında açılan ofiste ise dikkat çeken bir detay yakalandı. O detayda ise ofiste korumalık yapan kişiler arasında emekli polis ve askerlik silahlı korumalık yaptığı yönünde.  Olayın çok yönlü olarak inceleme altında olduğu öğrenildi.

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