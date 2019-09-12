Torşon nedir?
Televizyonlarda son dönemde popüler olan yemek programlarının ardından bazı terimler vatandaşların dikkatini çekiyor. Bunlardan biri de Torşon nedir sorusu oluyor.. Peki mutfak terimleri arasında sıkça kullanılan torşon nedir? İşte bu kelimenin anlamı ve mutfaktaki yeri..
Torşon kelimesi özellikle son dönemde vatandaşlar tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alırken, bu terimin ne anlama geldiği merak ediliyor. Aşçıların kullandığı kurulama ve sıcak şeyleri tutmaya yarayan bez olan torşon iki farklı şekilde kullanılıyor.
1. Mutfakta aşçılar tarafından, sıcak tepsi ve tava tutmak için kullanılan, temizlik yapmakta kullanılmayan, pamuklu ve tüy bırakmayan beyaz bez.
2. Mutfakta kullanılan, aşçı el bezi. 60 cm x 60 cm ölçülerinde pamuklu beyaz el bezi.
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