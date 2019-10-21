Torosların efsanesi ‘Alageyik’ görüntülendi…
Anadolu’daki birçok efsaneye, türkü ve masala konu olan ‘Alageyik’ Toros dağları eteklerinde görüntülendi.
Doğa ve yaban hayatı fotografçısı İdris Ölmez, 3 günlük bekleyişin sonunda Torosların Düzler Çamı bölgesinde görüntelemeyi başardığı alageyikler için Hürriyet’e şunları söyledi:
“Alageyik gizemli, zarif, ürkek ve nesli tükenmek üzere olan bir geyik türü... Gececil bir tür olduğundan araziye sabahın alaca karanlığında araziye girdim. Ses ve koku almada çok hassas oldukları için dikkatli olmak gerekiyor. en ufak çıtırtıda dikkat kesilip kaçıyorlar. Ayrıca arazi çok sık ormanlık ve çalılık olduğundan dolayı görüntü almak çok zor. Geçiş yollarına kamufle olup uzun süre sabırla bekledim. 3 gün boyunca izledim ve şans yüzüme güldü çalıların arasında bir kükreme duydum ve küçük bir karaltı o bir ala geyik boğası idi. Ama ne kadar kamuflede olsam beni farketmişti Yaklaşık 10 dk birbirimizi izledik ve görüntülemeyi başardım ... Aradan günler geçmesine rağmen hala kulaklarımda ve sağdan soldan o müthiş kükreme sesini duyuyorum ...”
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