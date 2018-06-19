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    Torbalı’ya şehit ateşi düştü... Çağatay Necati Dinç, 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış

    İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir) (DHA)
    19.06.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    ŞIRNAK’ın Güçlükonak ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in (20) şehadet haberi, memleketi İzmir’in Torbalı ilçesine ulaştı. Şehidin ailesi ve yakınları acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

    Şırnak’taki Akçay 6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu.

    Askeri yetkililer bu sabah sağlık ekiplerinin eşliğinde Torbalı’nın kırsal Yazıbaşı Mahallesi’nde yaşayan şehidin çiftçilik yapan babası Gürkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç’e acı haberi verdi. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç’in şehadet haberi, büyük üzüntü yarattı.

    Şehidin 2 katlı müstakil evlerine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahallede yaşayanlar taziye için Dinç ailesinin evine gelmeye başladı.

    7 HAZİRAN’DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

    Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in vatani görevini yaparken, geçen 7 Haziran’da doğum gününü kutladığı öğrenildi. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan şehidin teyzesi, yeğeni le en son telefonla konuştuğunu anlatırken ağladı.

    Şehidin yarın toprağa verilmesinin beklendiği belirtildi.

    Torbalı’ya şehit ateşi düştü... Çağatay Necati Dinç, 7 Haziranda doğum gününü kutlamış

    Etiketler: İzmir , Karşıyaka , son dakika , haberler
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