Torbalı’ya şehit ateşi düştü... Çağatay Necati Dinç, 7 Haziran'da doğum gününü kutlamış

Şırnak’taki Akçay 6’ncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli askerler, Güçlükonak ilçesinde yol arama faaliyeti yürüttüğü sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç şehit oldu.

Askeri yetkililer bu sabah sağlık ekiplerinin eşliğinde Torbalı’nın kırsal Yazıbaşı Mahallesi’nde yaşayan şehidin çiftçilik yapan babası Gürkan Dinç ile fabrika işçisi annesi Dilek Dinç’e acı haberi verdi. İki erkek kardeşin küçüğü olan Dinç’in şehadet haberi, büyük üzüntü yarattı.

Şehidin 2 katlı müstakil evlerine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahallede yaşayanlar taziye için Dinç ailesinin evine gelmeye başladı.

7 HAZİRAN’DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞ

Şehit Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in vatani görevini yaparken, geçen 7 Haziran’da doğum gününü kutladığı öğrenildi. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan şehidin teyzesi, yeğeni le en son telefonla konuştuğunu anlatırken ağladı.

Şehidin yarın toprağa verilmesinin beklendiği belirtildi.