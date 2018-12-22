‘Topie’mizi kaybettik
15 yıldır Kanal D, CNN Türk ve Hürriyet gazetesinin demirbaşı köpeğimiz Topie’yi 19 Aralık’ta sonsuzluğa uğurladık.
KanalD Radyo’nun elemanı olan ve her çalışan gibi bir giriş kartına sahip olan Topie, 15 yıl boyunca bir gün bile bizi yalnız bırakmadı. Son günlerde yaşlılıktan dolayı oldukça zorluk çeken Topie gençlik yıllarında ise tüm çalışanların mutluluk kaynağıydı. Kedilerden çaldığı mamalar, diğer köpekleri kovalama çabaları ve gece gündüz uyumadan kanaldaki ve gazetelerdeki herkesin peşinden koşan Topie’mizi Demirören Medya Center’ın bahçesinde onun için yaptığımız mezara gözyaşlarıyla gömdük. Topie hep bizimle olacak ve hiç unutulmayacak...
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