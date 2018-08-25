TOKİ'den ucuz konut fırsatı | TOKİ konut başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) alt ve orta gelir grubu için 35 ilde yapılan 5 bin 543 sosyal konutu şatışa çıkardığını açıkladı. 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 285 liradan başlayan taksitlerle satışa çıkarılan konutlar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak konutlar için belli şartları taşımak gerekiyor. İşte, TOKİ konut satışı hakkında merak edilen detaylar...

TOKİ'DEN 80 BİN TL'YE EV FIRSATI

Şu anda Türkiye’nin 35 ilinde 5 bin 543 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 80 bin TL’den başladığını söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak” dedi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ’nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın bulunduğu illere göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak” dedi. Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, başvurularda genel olarak bu şartların olduğunu söyleyerek, bu şartların satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini de vurguladı.

İSTANBUL'DA KURAYLA

TOKİ talebin yoğun olduğu illerde ise kurayla dar gelirli vatandaşı konut sahibi yapıyor. Geçen aylarda İstanbul Silivri’deki 1356 konuta 20 bin 639 başvuru gelmesi dar ve orta gelirli vatandaşın ulaşılabilir fiyatlı konuta talebini ortaya koyuyor. TOKİ’nin İstanbul’da Kayabaşı, Silivri ve Tuzla’da yeni konutları da önümüzdeki aylarda kurayla satışa sunması bekleniyor.