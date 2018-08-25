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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.08.2018 - 19:13, Son Güncelleme:

TOKİ'den ucuz konut fırsatı | TOKİ konut başvuru şartları neler?

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TOKİ'den ucuz konut fırsatı | TOKİ konut başvuru şartları neler?

Kurulduğu ilk günden bu yana ev sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ'den, 80 bin TL'ye ev fırsatı vatandaşları heyecanlandırdı. TOKİ tarafından, 35 ilde dar ve orta gelirli vatandaş için konutlar satışa sunuldu. Amaçlarının konut sahibi olamayan vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, söz konusu konutlara başvuru şartları ve diğer detayları açıkladı. Peki, TOKİ konut başvuru şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) alt ve orta gelir grubu için 35 ilde yapılan 5 bin 543 sosyal konutu şatışa çıkardığını açıkladı. 80 bin liradan başlayan fiyatlar ve aylık 285 liradan başlayan taksitlerle satışa çıkarılan konutlar, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı. Kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacak konutlar için belli şartları taşımak gerekiyor. İşte, TOKİ konut satışı hakkında merak edilen detaylar...

TOKİ'DEN 80 BİN TL'YE EV FIRSATI

Şu anda Türkiye’nin 35 ilinde 5 bin 543 konutu açık satış yöntemi ile satışa sunduklarını belirten Turan, projelere göre farklılık gösteren konutların fiyatlarının 80 bin TL’den başladığını söyledi. Konutların kurasız ve başvuru önceliğine göre satılacağını belirten Turan, vatandaşların yıl sonuna kadar ilgili bankalara müracaat ederek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

Türkiye’nin dört bir yanında dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut ve yaşam alanları inşa ettiklerini vurgulayan Turan, “İnsanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kuruyor ve onlarca konut projesini hayata geçiriyoruz. Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak” dedi.

TOKİden ucuz konut fırsatı | TOKİ konut başvuru şartları neler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ’nin satışa sunacağı konutlara başvuru yapacak vatandaşlarının hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Bizim en önemli şartımız vatandaşlarımızın daha önce hiç konut sahibi olmamasıdır. Ayrıca daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması ve 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Konutlarımızın bulunduğu illere göre yüzde 10, 20 ve 25 peşinat bedeli ile 120 ve 240 ay vade seçenekleri ile satılacak” dedi. Konut satış fiyatlarının, taksitlerin ve başvuru şartlarının TOKİ’nin web sayfasında yer aldığını belirten Turan, başvurularda genel olarak bu şartların olduğunu söyleyerek, bu şartların satışa sunulan projelere göre değişiklik gösterebildiğini de vurguladı.

İSTANBUL'DA KURAYLA

TOKİ talebin yoğun olduğu illerde ise kurayla dar gelirli vatandaşı konut sahibi yapıyor. Geçen aylarda İstanbul Silivri’deki 1356 konuta 20 bin 639 başvuru gelmesi dar ve orta gelirli vatandaşın ulaşılabilir fiyatlı konuta talebini ortaya koyuyor. TOKİ’nin İstanbul’da Kayabaşı, Silivri ve Tuzla’da yeni konutları da önümüzdeki aylarda kurayla satışa sunması bekleniyor.

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