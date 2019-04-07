TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? Tarih belli oldu mu?
TOKİ kura çekilişi ne zaman gerçekleşecek sorusu, ev sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konu oldu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İşte, ev sahibi olmak isteyen binlerce kişinin araştırdığı TOKİ kura çekilişi hakkında bazı bilgiler
TOKİ kuraları ne zaman çekilecek sorusu, ön başvuru ücretini yatıran birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı TOKİ kura sonuçları, kurumun belirlediği tarihte açıklanacak? Peki, kuralar ne zaman çekilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye genelinde birçok il ve ilçe merkezinde talep toplama işlemini gerçekleştiren TOKİ, ilk olarak 11-22 Mart tarih aralığında normal başvuruları kabul etti.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç, 25 Mart-05 Nisan tarihleri arasında emekliler ile devam etti.
Başvurular, Engelli, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin başvurularını 19 Nisan'a kadar tamamlamasının ardından sona erecek.
Kura çekilişi aşamasına geçecek olan TOKİ, 19 Nisan sonrasına denk gelecek kura çekiliş tarihlerini ilerleyen günlerde vatandaşlarla paylaşacak.
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