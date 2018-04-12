Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından aylık 667 TL taksitle İstanbul'da konut sahibi olmak isteyenler için satışa sunulan 605 konut için başvurular tamamlandı. Gerekli işlemleri vatandaşlar, “TOKİ Kayaşehir kura sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor.



KAYAŞEHİR KURA SONUÇ TARİHİ



TOKİ Kayaşehir konutları kura tarihi olarak kurum 25 Nisan 2018 tarihini açıklamış durumda. 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilen çekilişin ardından hak sahipleri ile sözleşme imzalama süreci başlatılacak.



160 BİN LİRADAN BAŞLIYOR



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı basın toplantısında vatandaşları bilgilendirmişti. Sosyal satışı yapılan konutların orta gelir grubuna hitap ettiğini belirten Turan, şunları söylemişti:

"Umudumuz yıl sonuna kadar bu konutları teslim etme, hatta dokuzuncu onuncu aylarda teslim etmek. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Burada konutlar 160 bin liradan başlıyor, 4+1 daireler de 600 bin lira civarında. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor konutlar. 120 Aya kadar da vadelendirmiş oluyoruz. Dediğim gibi vatandaşlarımız için ulaşılabilir konutlardır. 1+1 daire için 667 liradan başlıyor taksitler, 2+1 daireler için bin- bin 200 lira olan yerler var… Vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek bizden bilgi alabilecekler."



PEŞİNATLAR NE KADAR?



TOKİ Kayaşehir kurası için kayıt olmak isteyen kişilerin Halk Bankası şubeleri üzerinden başvuruda bulunurken TOKİ kayıt ücreti olarak 5 bin lira yatırmaları gerekiyor. Yatırılan peşinatın ardından yapılan TOKİ Kayaşehir kura çekilişi esnasında adı çıkan kişilerin ise satın almak istedikleri konutun en az yüzde 25’lik bölümünü peşin ödemeleri gerekmektedir.



Buna göre TOKİ Kayaşehir evleri peşinatları en düşük 40 bin 46 lira olarak uygulanırken en yüksek ise 248 bin 20 lira olarak uygulanmaktadır. Peşinat tutarı olarak yüzde 25 ödeme yapanlar 120 ay vadeli, yüzde 40 ödeme yapanlar ise 144 ay vadeli konut satın alma hakkı elde etmektedir. Kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan kişiler için TOKİ başvuru ücreti iadesi 2 Mayıs 2018 tarihi itibari ile iade edilmeye başlanacaktır.