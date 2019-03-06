Tokat'ta FETÖ operasyonu! Gözaltılar var…
Tokat’ta örgütün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin "üniversite ve mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonda şüpheliler yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli jandarmaya götürüldü.
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