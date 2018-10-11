Tokat ziyaretçilerini bekliyor
Anadolu'nun sakin şehri Tokat, doğası, kültürü, tarihi, mutfağı, hoşgörüsü ve misafirperverliği ile ziyaretçilere güzel bir tatil yapma fırsatı vadediyor.
Tokat'ta kentin turizmini canlandırmak ve yatırımcıları çekmek amacıyla basın gezisi düzenlendi. Düzenlenen gezi ile kentin tarihi ve doğal güzellikleri gazetecilere anlatıldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat'ın birçok döneme ait tarihi esere sahip olduğuna işaret ederek "Tokat'ın tanıtımı için çalışmalar yapıyoruz. 900 adımda 900 yıllık tarihin tüm ihtişamını görebileceğiniz ender şehirlerden olan Tokat iklimi, kültürü, mutfağı, tarihi, hoşgörüsü ve misafirperverliğiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yapılan çalışmalar ile Tokat'a daha fazla turist geleceğini düşünüyorum. Tokat'ı gezenler, bir daha gelmek istediklerini söylüyor." diye konuştu.
Tokat, tarihi dokusuyla asırlardır süregelen kültürünü koruyabilmiş ender şehirler arasında bulunuyor. Kentte çok sayıda han, hamam ve kervansaray gibi yapı, yapılış amacına uygun şekilde üretim ve hizmet vermeye devam ediyor. Tarihi dokusu ve renkli kültürüyle dikkati çeken Tokat, zengin mutfağıyla da öne çıkıyor.
Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Çevreli beldesindeki Çatak Yaylası, Tokat'taki en ünlü yaylalarından biri. Yayla, el değmemiş kayın ormanları ve berrak dereleriyle görenleri adeta büyülüyor.
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