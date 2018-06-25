Tokat seçim sonuçları açıklandı... İşte Tokat oy dağılımı

Dün Türkiye genelinde gerçekleşen 2018 seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belli oldu. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar kentlerindeki oy dağılımının nasıl olduğunu merak ediyorlar. İşte, Tokat seçim sonuçları.
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: TOKAT
Toplam Sandık : 1.664
Toplam Seçmen : 423.449
Açılan Sandık : 1.663
Açılan Sandık Oranı : % 99,94
Kullanılan Oy : 382.506
Geçerli Oy : 372.380
Katılım Oranı : % 90,33
Recep Tayyip Erdoğan : % 64,56 240.407
Muharrem İnce : % 25,33 94.313
Meral Akşener : % 8,57 31.922
Temel Karamollaoğlu : % 1,03 3.836
Selahattin Demirtaş : % 0,34 1.274
Doğu Perinçek : % 0,17 628
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: TOKAT
Toplam Sandık : 1.664
Toplam Seçmen : 423.449
Açılan Sandık : 1.662
Açılan Sandık Oranı : % 99,88
Kullanılan Oy : 382.178
Geçerli Oy : 374.693
Katılım Oranı : % 90,33
CUMHUR İTTİFAKI : % 66,48 249.112
AK PARTİ : % 49,84 186.741
MHP : % 16,65 62.371
MİLLET İTTİFAKI : % 31,57 118.307
CHP : % 20,77 77.807
İYİ PARTİ : % 9,51 35.648
SAADET PARTİSİ : % 1,29 4.852
HDP : % 1,6 5.993
VATAN PARTİSİ : % 0,18 662
HÜDA PAR : % 0,16 606
DİĞER : % 0 13