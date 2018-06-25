Tokat seçim sonuçları açıklandı... İşte Tokat oy dağılımı

Tokat seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Tokat'ta ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Tokat seçim sonuçları.

Dün Türkiye genelinde gerçekleşen 2018 seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belli oldu. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar kentlerindeki oy dağılımının nasıl olduğunu merak ediyorlar. İşte, Tokat seçim sonuçları. CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: TOKAT Toplam Sandık : 1.664

Toplam Seçmen : 423.449

Açılan Sandık : 1.663

Açılan Sandık Oranı : % 99,94

Kullanılan Oy : 382.506

Geçerli Oy : 372.380

Katılım Oranı : % 90,33 Recep Tayyip Erdoğan : % 64,56 240.407

Muharrem İnce : % 25,33 94.313

Meral Akşener : % 8,57 31.922

Temel Karamollaoğlu : % 1,03 3.836

Selahattin Demirtaş : % 0,34 1.274

Doğu Perinçek : % 0,17 628 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: TOKAT Toplam Sandık : 1.664

Toplam Seçmen : 423.449

Açılan Sandık : 1.662

Açılan Sandık Oranı : % 99,88

Kullanılan Oy : 382.178

Geçerli Oy : 374.693

Katılım Oranı : % 90,33 CUMHUR İTTİFAKI : % 66,48 249.112

AK PARTİ : % 49,84 186.741

MHP : % 16,65 62.371

MİLLET İTTİFAKI : % 31,57 118.307

CHP : % 20,77 77.807

İYİ PARTİ : % 9,51 35.648

SAADET PARTİSİ : % 1,29 4.852

HDP : % 1,6 5.993

VATAN PARTİSİ : % 0,18 662

HÜDA PAR : % 0,16 606

DİĞER : % 0 13 TOKAT SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ