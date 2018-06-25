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    Tokat seçim sonuçları açıklandı... İşte Tokat oy dağılımı

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 18:43 | Son Güncelleme:

    Tokat seçim sonuçlarında sandıkların tümü sayıldı ve oy dağılımı belli oldu. Tüm Türkiye genelinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından il il sonuçlar açıklandı. Tokat'ta ikamet eden vatandaşlarda yaşadıkları yerde nasıl bir oy dağılımı olduğunu merak ediyorlar. İşte, Tokat seçim sonuçları.

    Dün Türkiye genelinde gerçekleşen 2018 seçimlerinin ardından cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belli oldu. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar kentlerindeki oy dağılımının nasıl olduğunu merak ediyorlar. İşte, Tokat seçim sonuçları.

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: TOKAT

    Toplam Sandık : 1.664
    Toplam Seçmen : 423.449
    Açılan Sandık : 1.663
    Açılan Sandık Oranı : % 99,94
    Kullanılan Oy : 382.506
    Geçerli Oy : 372.380
    Katılım Oranı : % 90,33

    Recep Tayyip Erdoğan : % 64,56 240.407
    Muharrem İnce : % 25,33 94.313
    Meral Akşener : % 8,57 31.922
    Temel Karamollaoğlu : % 1,03 3.836
    Selahattin Demirtaş : % 0,34 1.274
    Doğu Perinçek : % 0,17 628

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: TOKAT

    Toplam Sandık : 1.664
    Toplam Seçmen : 423.449
    Açılan Sandık : 1.662
    Açılan Sandık Oranı : % 99,88
    Kullanılan Oy : 382.178
    Geçerli Oy : 374.693
    Katılım Oranı : % 90,33

    CUMHUR İTTİFAKI : % 66,48 249.112
    AK PARTİ : % 49,84 186.741
    MHP : % 16,65 62.371
    MİLLET İTTİFAKI : % 31,57 118.307
    CHP : % 20,77 77.807
    İYİ PARTİ : % 9,51 35.648
    SAADET PARTİSİ : % 1,29 4.852
    HDP : % 1,6 5.993
    VATAN PARTİSİ : % 0,18 662
    HÜDA PAR : % 0,16 606
    DİĞER : % 0 13

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    Etiketler: tokat oy dağılımı , secim2018 , son dakika , haberler
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